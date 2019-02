AMBASSADERÅD: Dan Poraz ved Den israelske ambassaden i Norge mener saken om hans medborger Simon Leviev er trist. Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

Israels ambassade om Tinder-svindleren: Håper han snart blir tatt

I en uttalelse fra Den israelske ambassaden i Norge kaller ambassaderåd Dan Poraz historien om Simon Leviev for «trist». Han mener den israelske statsborgeren bør stilles for retten.

Publisert: 28.02.19 02:07







Lørdag 16. februar publiserte VG dokumentaren om Tinder-svindleren.

Simon Leviev (28) fra Israel har siden 2012 reist rundt i Europa og lurt, blant andre, en rekke kvinner for millioner. Pengene har han brukt på ekstrem luksus og reiser.

les også Bodde med Tinder-svindleren: – Sa han jobbet som hemmelig agent

VG har dokumentert at han ved hjelp av den ene kvinnens kredittkort, får den neste til å tro at han er en velstående forretningsmann.

Ved ambassaden til Israel i Oslo ser de med alvor på saken.

– Det er en trist historie, og vår sympati går til dem som er blitt rammet. Vi håper at han snart blir tatt og blir stilt for retten, skriver ambassaderåd Dan Poraz i en e-post til VG.

Jakten på Tinder-svindleren: Ofrene og bevegelsene

MANGE PASS: Shimon Yehuda Hayut endret navn til Simon Leviev i 2017. Han har reist rundt med falskt pass under navnet Mordechai Nisim Tapiro tidligere. Foto: Privat / Johanna Siring

Stakk fra rettssaken

Leviev, som opprinnelig heter Shimon Yehuda Hayut, har i hjemlandet Israel latt være å møte opp i to rettssaker – gjeldende de samme tiltalepunktene for sjekkbedrageri. Første gang han stakk fra en rettssak i Israel, var i 2012, og andre i gang i 2017.

les også Israelsk ektepar i New York: Tindersvindleren lurte oss for 42.000 dollar

Det var etter at han ikke møtte opp i rettssaken sin for andre gang, i 2017, at han møtte Cecilie Fjellhøy fra Norge et noen måneder senere i London. Hun ble svindlet for to millioner kroner.

Israelsk rettsvesen brukte 15 måneder på å etterlyse ham etter at han ikke møtte opp i rettssaken i 2017, ifølge israelsk politi.

Etterlyst

Leviev er under etterforskning i England, Tyskland og Sverige. Han er også etterlyst i Storbritannia og Israel.

Øst politidistrikt i Norge henla Cecilie Fjellhøys anmeldelse uten etterforskning.

VG har gjentatte ganger forsøkt å få tak i Simon Leviev, uten å lykkes.