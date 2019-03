På innsiden av bordellet: Her er det lovlig å kjøpe sex

I Tyskland har prostitusjon vært lovlig siden 2002. Men hvordan har lovendringen påvirket sexarbeiderne? Møt skjebnene som befinner seg på innsiden av et bordell i Tyskland.

Fire kvinner sitter i venterommet på et lite døgnåpent bordell ovenfor et polynesisk tatoveringsstudio midt i Berlin. Kvinnene er kledd i undertøy og sitter i en stillhet som er typisk for den her tiden i måneden, dagene før folk får lønn.

Vicky, Nikki, Laura og Alexa. Det er det de kaller seg her inne, men det er ikke deres ekte navn.

Nå høres en gammeldags, klingende lyd. Det er ringeklokken. De reiser seg. Maria, den kjederøkende resepsjonisten, kikker inn i nøkkelhullet og åpner. Er det en kunde?

.