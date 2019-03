PÅGREPET: Søsknene Ferdi og Serena utenfor leiligheten i Utrecht der Gökmen Tanis ble pågrepet. Foto: Thomas Andreassen, VG

Trikke-skytingen i Nederland: Ferdi og Serena kjente igjen siktede

OUDENOORD/UTRECHT (VG) Da Ferdi og Serena så navnet til mannen som er pågrepet for å ha skutt og drept tre personer på en trikk tenkte begge; «å faen, vi vet hvem den fyren er».

Publisert: 19.03.19 04:07







Sent mandag kveld er det stille i gaten i Oudenoord, men for noen timer siden var det oppstyr i boligområdet. Her ble 37 år gamle Gökmen Tanis pågrepet i en leilighet ved 18.00-tiden.

Bli oppdatert: Dette vet vi om trikke-skytingen

Sirener og skarpe blålys møtte søskenparet Ferdi (20) og Serena (22) da de kom ut av supermarkedet i nabogaten på omtrent samme tid.

– Politibilene suste forbi oss, vekk fra boligblokken. Så leste vi at han akkurat var pågrepet. Da skjønte vi at han antagelig satt i en av politibilene som kjørte forbi oss, forteller Ferdi.

Utenom Gökmen Tanis har politiet pågrepet to personer – den siste pågripelsen ble kjent nærmere midnatt.

RANSAKER: Politiet bærer ut esker fra leiligheten mandag kveld. Foto: Thomas Andreassen, VG

VG møter søskenparet ved politisperringene utenfor leiligheten. De bor rundt hjørnet og forteller at de ofte går forbi blokken. Ferdis klassekamerat fra barneskolen bor i samme blokk. Han peker på ytterste vindu i første etasje.

– Dette er ikke hverdagskost for Utrecht. Jeg vokste opp her og det er aldri sånn her. Det er ganske surrealistisk, sier Serena.

Sikrer bevis

Det er lys i de fleste stuene men i én leilighet er det betydelig mer aktivitet: Nesten helt gjemt bak gardiner jobber krimteknikere. I mørket bærer politiet ut esker med blant annet klær.

Blokken ligger langs en hovedvei. Folk beskriver det som et rolig middelklasseområde.

Mens VG er der ankommer en kranbil. Den heiser søppelsjakten utenfor leiligheten opp fra bakken, trolig for å sikre seg eventuelle bevis mot Gökmen Tanis.

– Vi vet hvem den fyren er

Mandag ettermiddag, noen timer etter skytingen på trikken, etterlyste nederlandsk politi 37-åringen med navn og bilde. Han er opprinnelig fra Tyrkia.

– Da vi så etternavnet hans i avisen tenkte vi «å faen, vi vet hvem den fyren er».

BEVIS: 37-åringen ble pågrepet i denne leiligheten. Her blir bevis sikret. Foto: Thomas Andreassen, VG

– En venn av vår familie kjenner familiens hans. Vi er halvt tyrkiske. Tyrkere i Utrecht har tette bånd og mye kontakt med hverandre. Folk kjenner hverandres etternavn, sier Serena.

Ingen av dem har noen gang møtt ham.

I Utrecht bor det 345 000 mennesker. Om lag 14 000 har tyrkisk opphav.

Flere teorier

Motivet bak angrepet er fortsatt ukjent. Politiet utelukker ikke «et mulig terrormotiv». En annen teori er at en familiekonflikt er bakgrunnen.

Nederlandske medier har snakket med øyenvitner som forteller at Gökmen Tanis gikk etter en kvinne på trikken, og at de som forsøkte å hjelpe henne også ble skutt.

les også Mistenkte 37-åring etter skyting i Nederland er pågrepet

Han er godt kjent av politiet fra før og var ifølge nederlandske medier i retten i Utrecht i forbindelse med en voldtektssak 4. mars i år.

Avisen Algmeen Dagblad har snakket med bekjente av Gökmen Tanis. De beskriver ham som en ustabil person som drakk og drev med narkotika.

Søskenparet Ferdi og Serena forteller at de kjenner til disse historiene.

– Jeg kan ikke være sikker før vi vet mer, men jeg tror ikke dette var terror. Av det jeg har hørt om ham er han en fyr som har blitt ignorert og avvist, og i dag gikk han berserk, sier Ferdi.