ETTERLYST: Jazmine Barnes ble skutt søndag morgen, etter at hun hadde vært på butikken sammen med moren og søstrene sine. Til høyre er et konstruert bilde av den mistenkte, basert på vitnebeskrivelser. Foto: Harris County Sheriff's Office

Drapet på en syv år gammel jente ryster USA. Dette kan være drapsmannen

UTENRIKS 2019-01-05T01:29:06Z

En syv år gammel jente i Texas ble drept da en ukjent mann skjøt mot bilen hun satt i. Ingen vet hvorfor hun ble skutt.

Publisert: 05.01.19 02:29 Oppdatert: 05.01.19 02:43

Søndag 30. desember kjørte LaPorsha Washington hjem med de fire døtrene sine etter en tur på butikken i Houston i USA . En mann i en rød pickup kjørte opp ved siden av dem og begynte å skyte mot bilen til Washington.

Hennes syv år gamle datter Jazmine Barnes ble drept.

Hendelsen har rystet USA. Ingen vet hvorfor noen skulle skyte mot bilen til afrikanskamerikanske LaPorsha.

«Sperret jeg for ham? Gjorde jeg en feil sving foran ham? Hindret jeg ham i å komme seg ut fra Walmart, eller hva han kan ha gjort? Gjorde jeg noe galt som forårsaket at denne mannen skjøt mot bilen min? Jeg gjorde ikke det. Jeg tok ingen feil sving. Jeg kjørte ikke over i filen hans. Jeg gjorde ingen av disse tingene. Han skjøt mot oss uten noen grunn. Ingen», sa moren til TV-kanalen KHOU .

Offentliggjør fantombilde

Nå har politiet i Houston offentliggjort en fantomtegning av den mistenkte, basert på vitnebeskrivelsene til Washington og Jazmines tre søstre. Den mistenkte er en hvit mann i 40-årene.

«Du vet når du kjører, og du ser inn i en annens bil og får øyekontakt? Slik var det», har Alexis Dilbert, Jazmines 15 år gamle søster, uttalt til en lokal TV-stasjon, ifølge The Washington Post .

Politiet har også offentliggjort en overvåkningsvideo av det de tror er bilen til gjerningsmannen.

«Vi hviler ikke før vi har pågrepet noen. Vi fortsetter jakten på denne drapsmannen», sa sheriff Ed Gonzalez på en pressekonferanse onsdag.

«Jeg hørte ikke engang skuddene. Alt jeg husker er at glasset i vinduet knuste. Så hørte jeg skuddene», har Washington fortalt i et intervju med CNN .

Washington ble truffet i armen under angrepet. Da hun hørte at datteren Alexis snakket til Jazmine flere ganger, uten å få svar, skjønte hun at syvåringen også var truffet.

«Da hun sa «Jazmine» den tredje gangen, skrudde jeg på lyset i bilen og snudde meg rundt for å se på ungen min. Hun lente seg mot døren, og det var blod overalt», fortalte Washington til CNN.

Hun forsøkte å kjøre til nærmeste sykehus, men hjulene på bilen hadde punktert. Så løp hun ut i veien, og fikk stoppet en bil. Sjåføren ringte nødnummeret 911.

Massiv støtte

Jazmines seks år gamle lillesøster ble også skadet i skyteepisoden.

Washington og familien har fått stor støtte av frivillige, som er sjokkert over drapet. Den kjente aktivisten Shaun King har utlyst en dusør på 100.000 dollar til den som kommer med opplysninger som kan lede til at drapet blir oppklart.

Mer enn 2000 mennesker har gitt penger til en innsamlingsaksjon til inntekt for Jazmines begravelse . Den tidligere basketballstjernen Shaquille O’Neal har også sagt at han vil betale for begravelsen, melder NBC .

I USA har flere spekulert i at drapet kan ha vært rasistisk motivert. Sheriff Gonzalez sa på pressekonferansen onsdag at politiet ikke utelukker noe, men at det er uforsvarlig å anta at rase var en årsak til angrepet, uten å vite sikkert at det er en forbindelse.