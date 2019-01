Alt klart for Stefan Löfven

Vänsterpartiet sier de vil slippe frem Stefan Löfven som statsminister på fredag.

Publisert: 16.01.19 09:47

Vänsterpartiets leder Jonas Sjöstedt sier hans parti vil stemme blankt under statsministervoteringen fredag. Dermed blir Stefan Löfven ny statsminister.

– Vi har sikret oss at Vänsterpartiet kommer til å ha innflytelse dersom Stefan Löfven danner regjering, sier Sjöstedt under en pressekonferanse onsdag.

Sjöstedt sier samtidig at hans parti er klare for å felle Löfvens regjering i det øyeblikk den sosialdemokratiske regjeringen går imot partiets hjertesaker.

Partilederen sier at det aller viktigste for dem er å bidra til at Sverigedemokraterna ikke får innflytelse i svensk politikk.

– Jeg er klar

Fungerende statsminister og leder for Sosialdemokratene, Stefan Löfven, erklærte onsdag at han er klar til å la seg nominere som statsminister.

– Vi må få slutt på fire måneders usikkerhet, sier han på en pressekonferanse onsdag morgen.

Löfven møtte pressen etter møtet med Riksdagen talsmann, som tilsvarer stortingspresidenten i Norge, Andreas Norlén.

Svenskene har ikke hatt en offisiell statsminister siden valget ble holdt i september i fjor. I dag ble det avgjort om Löfven får lede en ny regjering i Sverige .

Vil få innflytelse

Mange hadde trodd at regjeringsfloken skulle bli løst allerede mandag, men Vänsterpartiet sa da nei til Löfven . Sjöstedt forklarte at avtalen Löfven har fremforhandlet med Miljöpartiet og Liberalerna inneholder så mye høyrepolitikk at hans parti ikke kunne støtte dannelsen av en slik regjering. Samtidig reagerte partiet på kravet i samarbeidsdokumentet som sier at partiet ikke skal ha noen innflytelse på svensk politikk i løpet av samarbeidsperioden.

Siden har det vært intenst møtevirksomhet, og Löfven varslet at Vänsterpartiet ville få innflytelse over svensk politikk selv om de ikke sitter i regjering.

– Det blir litt rart når det i debatten høres ut som om at Vänsterpartiet ikke skal ha politisk innflytelse, det er klart alle partiene her inne har innflytelse, sier Löfven onsdag.

I løpet av formiddagen skal alle partiene møte med talmannen, før Norlén skal nominere en statsministerkandidat klokken 14. Vänsterpartiet skal møte med talmannen klokken 10.10.