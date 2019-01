DØMT: Robert Baeausoleil. Til venstre i juli 2016 og til høyre på vei ut fra rettssalen i januar 1970. Foto: California Department of Corrections and Rehabilitation, George Brich / AP

Anbefaler benådning for Manson-tilhenger

UTENRIKS 2019-01-04T04:39:12Z

Etter 18 «nei», er Robert Beausoleil (71) for første gang anbefalt for benådning.

Publisert: 04.01.19 05:39

Et fengselspanel landet torsdag på å anbefale benådning for Robert Beausoleil, en tilhenger av Charles Manson som er dømt for å ha drept musiker Gary Hinman i 1969, melder AP .

Hele 18 ganger tidligere har anbefalingen vært å ikke løslate Beausoleil.

Hinman ble torturert i tre dager. Blant annet skal Charles Manson ha kuttet ansiktet hans med et sverd. Beausoleil ble dømt til døden i 1970, men i ankesaken i 1973 ble straffen redusert til fengsel på livstid.

Kusinen til Gary Hinman, Kay Hinman Martley, var til stede på høringen torsdag, og sier hun mener Beausoleil var heldig som fikk dødsstraffen omgjort.

– Jeg håper hele tiden at folk vil gjøre det som er rett og holde disse menneskene i fengsel. Nå må jeg sette min lit til guvernøren, sier hun til AP.

Calefornias påtroppende guvernør Gavin Newsom kan stoppe prøveløslatelsen. Den avtroppende guvernøren har fler eganger stoppet prøveløslatelse for Manson-tilhengere.

Beausoleil var ikke involvert i drapet på skuespiller Sharon Tate og seks andre i 1969. Tates søster Debra ver også til stede ved høringen, og sa hun vil sette igang en underskriftskampenje på sosiale meider for å bli hørt av guvernøren.

Hun mener vitnemål viser at Beausoleil fremdeles er i fysisk stand til å utøve vold og at rapportene om hans psykiske tilstand er i gråsonen.

Beausoleil oppholder seg for tiden i California Medical Facility i Vacaville , 76 kilometer nordøst for San Francisco. Charles Manson selv døde i 2017.