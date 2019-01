Edderkoppforbi førte til full politiutrykning i Australia: – Hvorfor dør du ikke?

UTENRIKS 2019-01-03T02:40:16Z

Flere politibetjenter ble sendt til et hus i Perth etter at forbipasserende ble bekymret over rop og barnegråt.

Publisert: 03.01.19 03:40

Mannen på adressen skal gjentatte ganger ha ropt «Hvorfor dør du ikke?», skriver avisen The Guardian. Forbipasserende hørte også et lite barn som skrek og ringte nødtelefonen.

Da politiet ankom boligen viste det seg at ropene var rettet mot en edderkopp, og kom fra en mann med ekstrem edderkoppforbi, som forsøkte å drepe den.

Politiet i Wanneroo tvitret om hendelsen onsdag morgen, men slettet den senere - ifølge politiet fordi skjermdumpen viste intern politikommunikasjon.

«Politiet har snakket med alle involverte parter som fortalte at mannen bare hadde forsøkt å drepe en edderkopp (han har alvorlig araknofobi). Beklager overfor politiet. Ingen skader obserbert (annet enn mot edderkopp). Ingen ytterligere innsats trengs fra politiet.» skrev de.

En betjent på politistasjonen i Wanneroo bekrefter overfor Guardian at hendelsen fant sted, men ønsket ikke å kommentere saken ytterligere.

I 2015 skjedde noe lignende i Sydney, da politiet påtraff en lettere flau mann som hadde kastet møbler etter en edderkopp.