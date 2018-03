Madsen om sine seksuelle forhold: – Jeg var den kjedelige

Publisert: 21.03.18 17:03

KØBENHAVNS BYRET (VG) På oppfordring fra sin forsvarer forteller Peter Madsen retten om sine erotiske forhold til en lang rekke kvinner.

Etter lunsj onsdag var det forsvarer Betina Hald Engmarks tur til å spørre ut drapstiltalte Peter Madsen i Københavns Byret.

Engmark startet med å spørre Madsen om hans interesse for ubåter for at retten, som hun sa, skulle bli kjent med «hvem Peter Madsen er». Etter hvert gikk hun over til spørre om 47-åringens forhold til en rekke ulike kvinner.

VG er til stede i København – følg rettssaken forløpende her!

Madsen forklarte blant annet at han og kona som han møtte i 2010, har levd i et polyamorøst forhold.

– Vårt forhold innebar at det var greit at hun danset med denne sjømannen (konas elsker, red.anm.), og jeg kunne ha erotiske forhold med andre. Men det var en betingelse fra hennes side at det ikke måtte være venninner eller folk som var innom verkstedet, sier Madsen i retten.

«Den kjedelige»

Tiltalte forteller at han på et tidspunkt var i ferd med å innlede et seksuelt forhold til to kvinner samtidig. Han forteller at de begge hadde menn de «betegnet som varulver».

– Hva de mennene drev med, vet jeg ikke, men i det selskapet var jeg den kjedelige. De var noen helt ville jenter, sier Madsen.

Han gjentar flere ganger at han liker å være «den kjedelige» i sine seksuelle forhold. Han forteller blant annet om en kvinne som ønsker å gjøre «noe villere enn det villeste» han har gjort.

– Jeg liker best å være den kjedelige. Det tenner meg for eksempel ikke å skulle gjøre noe på havets bunn. Der er jeg litt mer seriøs, sier han.

De rettspsykiatrisk sakkyndige har konkludert med at Peter Madsen har en «pervers og svært avvikende» seksualitet.

«Sugar daddy»

Forsvarer Engmark navnga flere kvinner som hun ønsket at Madsen skulle forklare seg om. Han fortalte at han har hatt et erotisk forhold til alle dem hun nevnte – så nær som en.

Om forholdet til en kvinne i begynnelsen av 20-årene, beskrev han spøkefullt sin egen rolle som hennes «sugar daddy». Han presiserer imidlertid at han ikke hadde noe særlig penger å gi henne, men at han kjøpte «noen småting» til henne og at de to raskt utviklet et fint forhold.

– Jeg ga henne egentlig aldri noe mer enn det man normalt gjør når man er glad i noen, sier Madsen.

Viste torturfilmer i retten

Madsen forklarte seg velvillig og med iver om både ubåtbygging og kvinner. Han fremsto som rolig og sikker i kontrast til irritasjonen og motviljen som preget ham da han tidligere på dagen ble utspurt av aktor.

Under sin utspørring av tiltalte viste aktor Jakob Buch-Jepsen frem flere filmer som er funnet på Peter Madsens PC. Alle tilstedeværende i rettssalen fikk se to animerte filmer som viser halshugging av kvinner. Den ene viser også svært grov seksualisert vold. I tillegg fikk rettens aktører se en film som viser en reell henrettelse av en kvinne.

Etter fremvisningene ble Madsen konfrontert med at det kvinnene på filmene blir utsatt for, er påtagelig likt det påtalemyndigheten mener Madsen har gjort mot Kim Wall.

Madsen hevder fortsatt at Wall døde som følge av en ulykke. Han er tiltalt for overlagt drap, mishandling og for å ha partert kroppen.