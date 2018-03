THRILLERVALG: En av tilhengerne til Rick Saccone følger i spenning med på valgresultatene. Foto: Reuters

Dødt løp i thrillervalg i USA

Publisert: 14.03.18 03:46 Oppdatert: 14.03.18 06:22

Donald Trumps massive støtte var ikke nok. Etter en valgthriller av de sjeldne er det dødt løp mellom den republikanske kandidaten Rick Saccone (60) og demokraten Conor Lamb (33).

Den demokratiske nykommeren nok tidlig ledelsen i Pennsylvania natt til onsdag norsk tid, men da så godt som alle stemmene var talt opp hadde dette endret seg:

Da var det under tusen stemmer som skilte de to rivalene. Ingen av de amerikanske mediene har hittil turt å utrope noen vinner.

Ved flere valglokaler pågår det nå hektisk aktivitet med telling av forhåndsstemmer. Dette kan ta flere timer, og det er foreløpig uklart når man kan vente et endelig resultat. Like etter klokken 04.30 norsk tid gikk republikaneren Rick Saccone (60) på talerstolen:

– Det er ikke over. Ikke gi opp. Vi skal vinne dette.

Men et par timer senere erklærte den demokratiske rivalen seier:

– Det tok litt lenger enn vi trodde, men vi klarte det, sa Conor Lamb.

Spesialvalget til Representantenes Hus i Kongressen følges med argusøyne i det politiske USA . Dette er nemlig et distrikt president Donald Trump vant med hele 20 prosentpoeng i 2016. Flere kommentatorer påpeker at det jevne resultatet i seg selv derfor er en seier for demokratene, uavhengig av det endelige resultatet.

– De store taperne er Det republikanske partiet og president Trump. Sannsynligheten for at demokratene tar tilbake flertallet i Kongressen ved mellomvalget til neste år er mye større nå enn den var i går, sier ABC News’ politiske analytiker Matthew Dowd.

– Dette er en lekse vi alle burde ha lært i 2017: Disse trendene er alarmerende for det republikanske partiet uansett om de vinner eller taper, sier CNNs Eric Bradner.

Fakta Suppleringsvalg i Pennsylvania Valget holdes i Pennsylvanias 18. distrikt, som representerer over 700 000 innbyggere i fylkene Allegheny, Washington, Westmoreland og Greene.

Den demokratiske kandidaten Conor Lamb er ny i politikken etter en karriere i marinekorpset og som statsadvokat. Han klarte på egen hånd å skaffe 3,3 millioner dollar i støtte til sin valgkamp. Han har avvist at han automatisk kommer til å støtte demokratenes mindretallsleder Nancy Pelosi dersom han blir valgt inn i Representantenes Hus i Kongressen.

Pr. nå er det 193 demokrater og 238 republikanere i Representantenes Hus.

Et nederlag her vil sende nye sjokkbølger i det republikanske partiet før høstens mellomvalg. Det vil styrke påstanden om at det skyller en anti-Trump-bølge over USA. Noen kommentatorer mener at det jevne resultatet bør få alarmene til å gå.

I et desperat forsøk på å skaffe partifellen nok stemmer holdt presidenten et valgkampmøte i delstaten i helgen. Senest dagen før thrillervalget tok han også til Twitter for å be folk om å stemme på Saccone.

Spesialvalget blir avholdt fordi det ble et ledig sete i Kongressen da republikanske Tim Murphy trakk seg i oktober. Han skal ha trakassert kvinner på jobben og ba angivelig sin gravide elskerinne om å ta abort. Dette til tross for at han selv har markert seg som en sterk motstander av kvinners rett til abort.

Det er bare noen måneder siden skandaliserte Roy Moore tapte spesialvalget i blodrøde Alabama, noe som ikke skulle kunne skje.