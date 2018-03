SIGNERTE: Guvernør Rick Scott etter at han signerte loven i Tallahassee fredag. Foto: Mark Wallheiser / TT / NTB Scanpix

NRA saksøker staten Florida etter ny våpenlov

Publisert: 10.03.18 04:26

Den mektige våpenorganisasjonen NRA går til søksmål mot Florida etter den nye våpenloven som innskrenker tilgangen til våpen.

Tre uker etter skolemassakren i Parkland, kom den første våpeninnstrammingen i Florida på tre tiår. Fredag signerte Florida-guvernør Rick Scott en ny våpenlov, som blant annet hever aldersgrensen for å kjøpe skytevåpen fra 18 til 21 år. Loven innfører også en tredagers venteperiode for å få våpenet og forbyr såkalte «bump stocks» som gjør det mulig å bygge om halvautomatiske våpen til helautomatiske.

Natt til lørdag norsk tid melder CNN at NRA, National Rifle Association, saksøker Florida over loven. Det er den delen som hever aldersgrensen fra 18 til 21 år NRA har som hovedfokus. NRA selv deler også nyheten om søksmålet på Twitter der de sier de vil utfordre den nye loven.

– Denne loven straffer lovlydige våpeneiere for forstyrrede individers kriminelle handlinger, sier direktør for NRAs juridiske institutt, Chris W. Cox.

Våpenloven gikk gjennom både Senatet og Representantenes hus før den havnet på guvernørens bord torsdag. Han sa da at han ville snakke med de berørte i Parkland før han tok noen avgjørelse, og han har tidligere vært klar på at han er imot bevæpning av lærere, noe loven også åpner for, i tillegg til mer midler til mental helse-tilbud.

Søksmålet som ble registrert ved Northern District i Florida fredag hevder at aldersgrensedelen i den nye loven bryter med det andre og 14. tillegget i landets grunnlov, fordi personer over 18 år regnes som voksne. NRA argumenterer ifølge CNN for at også eksisterende lover som hindrer mennesker under 21 år fra å kjøpe visse skytevåpen er grunnlovsstridige.

Samtidig er aldersgrensen for å drikke alkohol i USA 21 år.