HELMAX: Blue Heeler-hunden Max er nå en helt. Foto: Kelly Benston/Queensland Police

Hunden Max (17) ledet letemannskapet til Aurora (3) etter en natt i bushen

Publisert: 23.04.18 01:08

UTENRIKS 2018-04-22T23:08:51Z

Hunden Max er død og delvis blind, men ble redningsmann for en 3-årig jente som gikk seg vill i den australske krattskogen.

Nå er Max blitt utnevnt til æres-politihund av politiet i Queensland i Australia . Den svært gamle hunden av rasen Blue Heeler passet på en savnet 3-åring gjennom en natt i den australske bushen.

Aurora ble meldt savnet i 15-tiden fredag. Letemannskaper søkte etter henne både i skogen og i høydene rundt det landlige området der hun forsvant, uten å finne henne.

Lørdag morgen var over 100 redningsmannskaper fra redningstjeneste, politi og frivillige i gang, og de fant Aurora med Max i 8-tiden.

De skal først ha funnet hunden, som ledet dem til jenta. Ifølge lederen i redningstjenesten, Ian Phipps, var det bestemoren som fant Aurora og Max rundt to kilometer fra huset på familiens eiendom i Cherry Gulley, like ved Warwick i Queensland.

– Området rundt huset er ganske kuppert og det er veldig ugjestmildt terreng å gå i, så hun har gått ganske langt med hunden som ble lojalt ved hennes side, sier han til australske ABC News .

Auroras bestemor, Leisa Bennett, hørte 3-åringen svare da hun ropte.

– Da jeg hørte henne rope «Bestemor!», visste jeg at det var henne. Jeg løp opp fjellet, og da jeg kom til toppen, kom hunden til meg og ledet meg rett til henne, forteller hun og legger til:

Han forlot aldri hennes side. Hun luktet av hund, hun sov med hunden.

Bennett sier gjenforeningen var svært gledelig og full av tårer.

– Jeg tror hun ble litt overveldet av tårene og hulkingen, men jeg forklarte henne at det var gledestårer. Det kunne gått galt, men nå er hun her og hun er i live og det er fantastisk for familien, sier bestemoren.

3-åringen hadde bare overfladiske kutt skrammer og var ellers i god form. Ifølge Phipps var hun svært heldig som overlevde. Fredag kveld var det både kaldt og det regnet.

– Hun er en veldig hardfør ung dame som overlevde uten skader, og alle de frivillige er svært glade. De kom fra hele regionen for å lete, sier han.

På Twitter opplyser Queensland police at Max er utnevnt til æres-politihund for å ha passet på Aurora.

Blue Heeler er en australsk hunderase brukt som kveghund. Ifølge hundemagasinet Dogster ble rasen avlet fram av George Elliott i 1840. Han paret lokale dingoer med Collier og andre gjeterhunder. Ifølge Dogster kan en Blue Heeler bli opptil 15 år. Max er dermed rekordgammel, i tillegg til å være døv og delvis blind.

