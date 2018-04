GLEDE: Sikkerhetssjef Suh-hoon tørker tårene, mens presidentens sekretær, Im Jong-seok, er bristeferdig av glede etter fredagens toppmøte mellom Sør-Korea og Nord-Korea. Foto: REUTERS

Det historiske møtet rørte storspionen til tårer

Publisert: 30.04.18 08:23

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-04-30T06:23:25Z

Han var rørt til tårer, den gamle storspionen Suh-hoon, etter det historiske møtet mellom Sør-Koreas president Moon Jae-in og Nord-Koreas leder Kim Jong-un på fredag.

Suh-hoon, som i dag leder Sør-Koreas nasjonale sikkerhetstjeneste, var mannen som mer eller mindre egenhendig sørget for å overtale Nord-Koreas tilbaketrukne leder, Kim Jong Il, til å holde det første sensasjonelle og totalt uventede toppmøtet i 2000.

Den 66 år gamle storspionen, som mange mener er verdens fremste ekspert på hva som foregår i Nord-Korea, bodde to år i landet på slutten av 90-tallet, opplyser nyhetsbyrået Reuters.

18 år senere ble Suh-hoon vitne til at Kim Jong-un forpliktet seg til å arbeide for full fred på den koreanske halvøy.

Ikke siden Korea-krigen (1950–53) for 65 år siden har en leder fra lukkede Nord-Korea satte sine bein på sørkoreansk jord.

I den demilitariserte sonen – som omgir verdens tyngst bevoktede grense – ble de to statslederne eskortert av sørkoreanske æresvakter til grenselandsbyen Panmunjom, hvor det ble holdt en velkomstseremoni.

Suh-hoon var i mars medlem av den 10 mann sterke delegasjonen som besøkte tredjegenerasjonsleder Kim i familiedynastiet Nord-Korea.

Sikkerhetssjefen ble dermed en av de første offisielle representanter fra Sør-Korea som har møtt Kim Jong-un siden han arvet makten etter Kim Jong-ils bortgang i 2011.

Under møtet, hvor Kim Jong-un ikke bare gikk med på å møte president Moon, men også sjokkerte delegasjonen ved å erklærte at han var villig til å diskutere kjernefysisk nedrusting med USA-president Donald Trump, ble grunnlaget for fredagens toppmøte – det første siden 2007 – lagt.

– Det er ingen grunn til at vi skal slåss med hverandre. Vi er ett land, sa Kim i en tale under fredagens historiske toppmøte.

I den nye historiske erklæringen forplikter de to nabolandene seg til å sørge for full atomnedrustning på Koreahalvøya. De to er også enige om at de skal få en slutt på Koreakrigen, som ennå ikke er formelt avsluttet.

– Vi har snakket om fred og velstand, sa Sør-Koreas president Moon Jae-in under en pressekonferanse.

– En dristig avgjørelse er tatt. Og en stor applaus burde gis til Kim Jong-un, fortsatte han.

Klokken 02.30 norsk tid på fredag kom Nord-Koreas leder gående med et bredt smil om munnen mot den historiske delelinjen mellom de to landene.

Den sørkoreanske presidenten sto på motsatt side. Også han med et hjertelig smil. Så strakte han ut hånden, ga ham et solid håndtrykk og geleidet sin motpart over grensen.

– Jeg gikk rundt 200 meter, overveldet av følelser, sa Kim etter seansen.

I gjesteboken i Fredshuset i Panmunjom skrev Kim Jong-un følgende: «Ny historie starter nå: En fredens tidsalder, fra historiens start».