RØYKHAV: En palestinsk ung mann kaster stein med slynge mot det israelske grensegjerdet øst for Khan Younis. Røyken rundt ham kommer fra påtente bildekk.

VG i Gaza: Protestene har krevd nye dødsofre

Publisert: 20.04.18 21:25 Oppdatert: 20.04.18 21:46

2018-04-20

KHAN YOUNIS (VG) For fjerde fredag på rad står Gazastripen i fyr og flamme. Samtidig ber stadig flere palestinere sine egne om å legge ned steinene.

Palestinske unge menn har flokket seg sammen farlig nær det strengt bevoktede grensegjerdet mot Israel øst for Khan Younis i Gaza . De setter fyr på bildekk. Når den svarte røyken skaper et tykt teppe, kaster de stein med slynge så langt de makter. De vet at de risikerer en arm, et bein – eller livet. Israelske skarpskyttere har dem i sikte.











1 av 4 STEIN MOT KULER: Palestinerne kaster steiner i retning Israel, og de israelske soldatene som venter på andre siden svarer med tåregass, gummikuler og skarpe skudd. HARALD HENDEN, VG

Palestinere protesterer på fem ulike steder langs det 51 kilometer lange piggtrådgjerdet som skiller enklaven fra Israel.

Etter noen timers protester er over 700 personer blitt såret av skudd og tåregass. Fire personer er drept av skarpe skudd. Den yngste skal ha vært 15 år, ifølge Helsedepartementet i Gaza.

Dette kommer på toppen av de siste ukenes 33 drepte og over 4300 sårede.



1 av 2 SKUTT: En palestinsk mann er blitt skutt i leggen og bæres ut av det ambulerende helseteamet som jobber på spreng ved grensegjerdet øst for Khan Younis. HARALD HENDEN, VG

Folkefest

I teltområdet bak sandvollene, noen hundre meter fra grensen, er det rigget til festival. Familier og småbarn har lagt hviledagen hit. Det selges maiskolber og is på pinne, tradisjonell musikk kommer ut av høyttalerne og flere sender opp brennende drager med det palestinske flagget.

De har ikke fulgt Israels råd, som fredag morgen slapp flygeblader over Gaza der de ba folk holde seg unna grensen.

Selv noen hundre meter fra gjerdet, er det utrygt. Stadig vekk legger folkemengden på spring, vekk fra den israelske hærens sviende tåregasspatroner.

Fakta Gaza 360 kvadratkilometer stort område som grenser til Israel, Egypt og Middelhavet.

Nærmere 2 millioner innbyggere, hvorav 1,3 millioner er flyktninger eller etterkommere av dem som ble drevet på flukt da den jødiske staten Israel ble opprettet i 1948. Deres avslåtte krav om å vende hjem er stridens kjerne.

Okkupert av Israel i 1967. Israelerne trakk seg ut i 2005, men innførte en streng blokade etter at en islamistiske organisasjonen Hamas vant valget i de palestinske områdene i 2006.

Israel har gjennomført tre store militæroffensiver mot enklaven siden 2008, med store humanitære tap og materielle ødeleggelser som resultat. Kilder: NTB, VG

Demonstrant: «Verden har glemt palestinernes rett»

Palestinerne har siden 30. mars kommet sammen for den såkalte «Returmarsjen» , der de krever å få vende tilbake til sine tidligere hjem i Israel. Etter hver fredagsbønn har det vært store opptøyer.

– Verden har glemt palestinernes rett. Det er vår plikt å minne dem på det, sier tobarnsfaren Ahmed (32), som har neven full av steiner og ansiktet dekket av et rødrutete skjerf.

På armen har han skrevet «Jeg vender hjem» på arabisk. Han har deltatt i protestene siden de startet. Flere av vennene og slektningene hans er blitt såret

Hvis ikke vi risikerer livet for vårt hjemland, hvem skal da gjøre det? spør Ahmed.

Hamas til VG: Ikke vi som står bak

Israel har fått internasjonal kritikk fra blant annet EU og FN for å skyte skarpt mot ubevæpnede palestinere. Israel avviser denne kritikken, og mener at det er landets rett å forsvare seg og at de drepte var terrorister.

På sosiale medier tar stadig flere palestinere til orde for å stanse de livsfarlige protestene. Unge menn dør for ingenting, sier enkelte VG snakker med.

De er kritiske til at det kastes stein i det som skulle være en fredelig protest. Og de er kritiske til at islamistorganisasjonen Hamas, som kontrollerer Gaza, nå i stor grad dominerer protestene som i utgangspunktet var tverrpolitisk initiert.

Hamas nekter imidlertid for dette:

– Dette er en folkelig, fredelig protest, men Israel svarer med vold. Vi har ikke oppfordret folk til å komme. Det er vanlige borgere som demonstrerer, og vi kan ikke forhindre dem, sier Hazem Kassem, talspersonen i Hamas til VG.

Israel feirer 70 år

Samtidig som flere av Gazas to millioner innbyggere er samlet i protest, har Israel startet feiringen av sine første 70 år som en selvstendig nasjon med fyrverkeri, strandfester og en flammende tale av statsminister Benjamin Netanyahu der han sa at «vi styrer Israel mot å bli en økende verdensmakt».

Palestinernes protester er ventet å vare til 14. mai: Selve dagen da staten Israel ble proklamert, og da USA skal gjennomføre sin svært omstridte plan om å flytte den amerikanske ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem .

