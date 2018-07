LER SIST: Nigel Farage trakk seg som UKIP-leder etter brexitavstemningen i 2016, men har de siste ukene hintet om at han er på vei tilbake. Foto: Scanpix

UKIP fosser frem – i en enda hardere form

PARIS (VG) Anti-immigrasjonspartiet UKIP var en viktig pådriver for brexit. Når partiet etter et år med bunnmålinger nå er tilbake i britisk politikk, er det i en enda hardere form enn før.

Turbulensen etter at britenes statsminister Theresa May nylig presenterte sin «hverken fugl eller fisk »-plan for brexit, har skapt rom for andre politiske krefter i Storbritannia .

De som seiler fortest opp nå, er selve partiet som har fått skylden for å ha stelt i stand skilsmissen med EU , nemlig det populistiske UKIP .

Nå gjør UKIP det like godt på målinger som Liberaldemokratene, og sikrer seg 8 prosent av velgerne, viser tall fra Opinum for avisen Observer.

Det er et kraftig oppsving fra å ha vaket mellom to og tre prosent tidligere i år.

– Protest fra velgerne

Det euroskeptiske UKIP nådde velgertoppen like før brexitavstemningen i 2016, da med hele 12,6 prosents oppslutning.

Fallet begynte nesten umiddelbart etter at brexit-flertallet var sikret. Profilerte partiledere trakk seg, dermed forsvant også mye av de økonomiske ressursene til å drive kampanjer, og det ble starten på en nedadgående spiral, forteller doktorgradsstipendiat Kristine L. Solli ved Cardiff-universitetet i Wales, til VG.

Når partiet nå har gjort et brått byks på målingene, kan euroskeptikerne i UKIP i stor grad takke den sittende regjeringens vage brexitstrategi, mener forskeren.

– Velgerne som stemte for en hard brexit mener at Mays konservative parti har sviktet velgerne. Da blir det nærmest i protest at velgerne trekker bort fra de konservative og tilbake til UKIP, partiet som alltid har vært urokkelig i sin kamp for et fullstendig brudd med EU, sier Solli, som i disse dager gjør ferdig en doktorgradsoppgave om EU-skepsis i Norge og Storbritannia.

Mer ekstrem

En viktig endring kan spores i 2018-utgaven av UKIP, påpeker flere britiske ekspertkommentatorer: Partiet har trukket lenger ut til det ytre høyre.

Det UKIP britene kjente før brexit, var nøye med å markere et klart skille mellom partiet og mer grumsete høyreradikale krefter, men nå er det skillet i ferd med å brytes ned, forteller doktorgradsstipendiat Solli.

– Den nye lederen, Gerard Batten, har tidligere uttalt seg veldig kritisk mot islam, og har nå godtatt at tre youtubere som har spredd diskriminerende holdninger har fått bli medlemmer av partiet. Dette har fått mye oppmerksomhet i britisk presse, og det skaper et inntrykk av at partiet er mer åpent for høyreradikale krefter, forteller forskeren til VG.

Farage-comeback

En annen sentral faktor for UKIPS plutselige vekst, er tidligere partileder Nigel Farages hinting om at han kan komme tilbake.

Farage trakk seg fra politikken bare dager etter brexit-folkeavstemningen, men har de siste ukene sagt at han kan være på vei tilbake til politikken dersom statsminister May «ikke leverer på det som det britiske folket stemte for», som i hans mening er en såkalt «hard brexit».

Euroskepsis-ekspert Solli er ikke sikker på om Farage virkelig kommer til å returnere til politikken, men mener at bare det at Farage snakker om det, sikrer UKIP en velgervekst.

– UKIPs suksess i 2016 var i stor grad takket være Nigel Farages karakteristiske lederstil, og Farage-effekten viste seg igjen på målingene da han for noen dager siden sa at «May svikter velgerne med det hun nå tilbyr» , forteller forskeren til VG.