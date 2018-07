Norsk 18-åring i Kos-dramaet: – Politiet slo oss med batong

Publisert: 27.07.18 22:59

UTENRIKS 2018-07-27T20:59:42Z

Gresk politi skal ha slått de norske tenåringene med batonger før de ble arrestert og varetektsfengslet på Kos.

Det sier en av de ti norske tenåringene som ble pågrepet og varetektsfengslet på ferieøya Kos natt til fredag .

18-åringen fra Lillestrøm forteller videre at gresk politi skal ha slått ham flere ganger i ansiktet under pågripelsen. Fredag ettermiddag ble de løslatt .

– Det går bra med meg nå. Jeg er bare glad for å være ute, forteller nordmannen på telefon fra Kos fredag kveld.

Videoklipp fra stedet viser blant annet store folkemengder der flere personer er involvert i en stor slåsskamp. Det er også klipp som viser at politiet bryter inn og personer som blir holdt nede i bakken.

Den norske tenåringen hevder at han aldri var involvert i selve slåssingen, men at han prøvde å stoppe situasjonen fra å eskalere ytterligere.

17-åring: – Ble slått i hodet og ryggen

Politibetjentene på den greske øya skal ha skreket «You are in Greece now, we are in control» mens de slo de norske tenåringene med batonger i forbindelse med pågripelsen natt til fredag.

Det forteller en av kameratene til 18-åringen. Han er 17 år gammel, og ønsker å være anonym. Kameratene er med i en av flere gjenger med kommende russ fra ulike steder i Norge som ferierte på Kos denne uken.

– Vi er her for å ha det kult, ikke for å slåss, sier 17-åringen til VG.

Han reagerer særlig på hvordan politiet utførte arrestasjonene.

– Vi ble ikke arrestert på vanlig måte. Tre personer hoppet på meg og bokset meg. Jeg ble slått med batong i hodet og ryggen. Det var aldri en slåsskamp, det var bare en person som klappet til en annen. Vi er uskyldige, hevder han.

De ti norske tenåringene ble siktet for slåssing og for ikke å ha samarbeidet med politiet.

Begge de to personene som VG har snakket med avfeier at de tok del i slåssingen.

– Det var to personer som hadde en konflikt, og alle sto rundt for å prøve og stoppe den. Politiet kom og begynte med å slå alle med batong, forteller den 18 år game gutten.

– Politiet begynte plutselig å slå meg mens jeg prøvde å roe dem ned. Jeg begynte å løpe, men de tok meg igjen, og jeg fikk flere batonger i hodet.

VG har tidligere konfrontert gresk politi med at pågripelsen ifølge vitner skal ha vært svært voldsom.

– Politiet har lov til å bruke vold for å gjenopprette ro og orden, uttalte polititalsmann Petros Vassilakis da.

Ingen skal ha blitt sendt til sykehus som følge av pågripelsene.

Hjelp fra polske advokater

Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de ti norske tenåringene som ble arrestert på Kos natt til fredag nå er løslatt. Den ellevte personen som ble arrestert og fengslet er fra Polen.

– Vi har gitt konsulær bistand til de norske borgerne, først og fremst via vårt honorære konsul på Kos, og vi har vært i kontakt med gresk politi. Vi har også gitt konsulær bistand til de norske borgerne mens de satt i arrest, sier Kari Wollebæck i UD.

Etter det VG kjenner til skal det ha vært to polske advokater som bisto med å få nordmennene løslatt fra varetektsfengslingen. Denne opplysningen ønsker ikke UD å kommentere.