HATEFULLE YTRINGER: Grunnen til at tech-gigantene har valgt å fjerne Infowars og Alex Jones’ sine sider skal være gjentatte brudd på retningslinjene mot hatefulle ytringer. Foto: Lucas Jackson / Reuters

Fjerner innhold fra omstridt radiovert

Publisert: 07.08.18 00:20 Oppdatert: 07.08.18 02:16

Youtube, Facebook, Apple og Spotify har fjernet innhold fra den amerikanske radioverten Alex Jones og hans nettside Infowars.

Bakgrunnen er at innholdet bryter med deres retningslinjer om hatefulle ytringer, skriver CNN .

Nettsiden Infowars er kjent for å spre falsk informasjon og konspirasjonsteorier, og har blant annet antydet at Sandy Hook-massakren er bedrag. Han ble nylig saksøkt av foreldrene til noen av Sandy Hook-ofrene for å hevde at massakren var en bløff.

Jones har ifølge New York Times gjentatte ganger hevdet at det var myndighetene som sto bak bombingen i Oklahoma City, terroristangrepet 11. september og flere masseskyting-episoder.

Ifølge New York Times startet det hele etter at Apple søndag fjernet seks podkaster som var assosiert med Infowars fra podkast-appen.

– Apple tolerer ikke hatefulle ytringer, og at vi har klare retningslinjer som både produsenter og utviklere må følge for at Apple kan forsikre at brukere får en trygg opplevelse. Podkaster som bryter med retningslinjene blir fjernet, skriver Apple i en uttalelse, gjengitt av flere.

Gjentatte brudd

Mandag fulgte sosiale medier-giganten Facebook etter og fjernet fire sider fra plattformen som var assosiert med Infowars og Alex Jones, deriblant en side med nær 1,7 millioner følgere.

Dette skjedde etter at de i forrige uke stengte Jones’ private Facebook-profil etter at fire videoer ble fjernet for brudd på Facebooks retningslinjer om hatefulle ytringer og mobbing.

I en pressemelding forklarer Facebook at flere innlegg på Infowars og radiovertens sider har blitt klaget inn etter at profilen hans ble stengt, og at de derfor har besluttet å fjerne Facebook-sidene på grunn av gjentatte brudd på retningslinjene gjennom «glorifisering av vold» og å bruke «dehumanisert språk for å beskrive mennesker som er trans, muslimer og innvandrere».

Senere mandag morgen fjernet også Google-eide Youtube flere kanaler assosiert med Infowars, inkludert Jones’ egen Youtube-kanal med 2,4 millioner følgere.

– Når en bruker gjentatte ganger misbruker våre retningslinjer, som for eksempel retningslinjene for hatefulle ytringer og trakassering, avslutter vi kanalen, sier en talsperson for Youtube til CNN.

Også Spotify henviser til sine regler for hatefulle ytringer som grunnen til at en podkast av Jones er fjernet.

– Et steg i riktig retning

Professor ved NTNU, Jennifer Leigh Bailey, mener det er bra at tech-gigantene har valgt å fjerne innholdet.

– Han er blant de verste når det kommer til spredning av konspirasjonsteorier, men jeg tror ikke det å fjerne ham fra nettstedene løser problemet. Det vil alltid være måter man kan komme rundt det på, men det er et steg i riktig retting.

Ifølge Facebooks pressemelding skal ikke spredningen av falsk informasjon være grunnen til at Facebook har valgt å fjerne sidene hans, men bruken av hatefulle ytringer og mobbing.

– Symbolsk sett kan det være riktig å fjerne podkastene og sidene hans. I beste fall vil det bety en begrensning, men folk vil fortsatt ha tilgang til det han legger ut på sin egen side og kunne spre budskapet hans videre.

President Donald Trump var gjest på Jones’ show under presidentkampanjen i 2016, og har beskrevet ham som «fantastisk».

Jones selv, kommenterte mandag avgjørelsen på Twitter.

«Sensuren av InfoWars rettferdiggjør alt jeg har sagt. Hvem vil stå opp for ytringsfrihet og stå imot tyranni? Vi er alle Alex Jones nå.»

I liveshowet han sendte på Infowars-nettsiden mandag, hevdet han utestengelsen er en del av en venstreorientert agenda i forkant av mellomvalget.