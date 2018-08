ORKAN PÅ VEI: Hawaii forbereder seg på det som kan bli den kraftigste orkanen i den amerikanske delstaten på 26 år. Foto: TT NYHETSBYRÅN

Hawaii forbereder seg på naturkatastrofe

UTENRIKS 2018-08-23T16:40:17Z

I løpet av det neste døgnet kan Hawaii rammes av den kraftigste orkanen på 26 år. Innbyggerne oppfordres til å skaffe seg nok mat og drikke for to uker.

Christina Cantero

NTB

Publisert: 23.08.18 18:40 Oppdatert: 23.08.18 19:50

– Orkanen Lane kan skape alvorlige, og kanskje rekordstore skader, sier orkanekspert Dan Kottlowski til den amerikanske værvarslingstjenesten Accuweather.

USAs president Donald Trump har tidligere denne uken utstedt katastrofeerklæring for Hawaii idet innbyggerne i delstaten forbereder seg på orkanen Lane.

Det forventes at orkanen kan treffe Hawaii med en vindstyrke på 44 meter i sekundet.

Erklæringen gir departementet for innenlandsk sikkerhet, samt den føderale nødetaten FEMA, autorisasjon til å koordinere nødhjelpsarbeid for å håndtere orkanen Lanes ventede herjinger.

Orkanen er ventet å fortsette sin nordvestlige retning mot Hawaii-øyene torsdag og kan bli det kraftigste uværet som treffer Hawaii siden orkanen Iniki i 1992.

Lokale myndigheter har i forkant åpnet evakueringssentre på Big Island og øyene Maui, Mokokai og Lanai.

Onsdag falt det 76 millimeter regn på tre timer på den østlige siden av Big Island.

CNN melder om at rundt én million innbyggere på Hawaii allerede kan begynne å se de første tegnene på den voldsomme orkanen. Innbyggerne er også bedt om å skaffe seg nok mat og drikke for to uker.

– Sjelden

Orkanen Lane kan by på farlig vind, kraftige bølger og oversvømmelse.

Hawaii ligger sentralt i Stillehavet, og det er sjelden at dette området opplever orkaner og tropiske stormer, ifølge CNN.

– Hawaii er et lite mål i et stort hav, og er sjelden utsatt, heter det i artikkelen.

Om stormen treffer land, vil den bli en enda større sjeldenhet. Det er kun to orkaner som har truffet Hawaii-øyene siden 1950-tallet: orkanen Dot i 1959 og orkanen Iniki i 1992.