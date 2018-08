STOR SAK: Britisk politi etterforsker en omfattende barneovergrepssak. Foto: Illustrasjonsfoto: Reuters / NTB scanpix,

Etterforsker omfattende barneovergrepssak i Storbritannia: 31 personer siktet

2018-08-19

Én kvinne og 30 menn er siktet for lovbrudd knyttet til omfattende seksuelt misbruk av tenåringer.

Publisert: 19.08.18 02:48 Oppdatert: 19.08.18 03:39

Ifølge BBC skal overgrepene ha skjedd i den britiske byen Huddersfield , og være rettet mot barn i alderen 12 til 18.

Misbruket skal ha funnet sted mellom 2005 og 2012, og har mange likhetstrekk med Rotherham-overgrepene der åtte menn ble dømt til opptil 19 år i fengsel.

I Huddersfield-saken inkluderer tiltalene mot de 31 personene blant annet voldtekt, menneskehandel og seksuelle overgrep, skriver BBC.

Samtidig har 12 menn, som av rettslige grunner ikke kan bli navngitt, blitt siktet for «utallige lovbrudd i forbindelse med den samme etterforskningen».

Saken skal opp for retten i starten av september.

I Rotherham-saken kom dommen som et resultat av en langvarig og omfattende etterforskning. Påtalemyndigheten og politiet ble først beskyldt for å ha unnlatt å etterforske saken, blant annet fordi de var redd for å bli oppfattet som rasistiske på grunn av bakmennenes pakistanske opprinnelse.

Dette ble slått fast av en rapport i 2014.

Lederen for overgrepsringen, en 30 år gammel mann, fikk 19 år i fengsel for ugjerningene. Dommeren i saken kalte mannens handlinger for «en voldsom voldtektskampanje» rettet mot en 13 år gammel jente.

Foruten den 30 år gamle mannen ble fire andre fredag dømt til mellom tolv og 17 år i fengsel, mens de resterende fikk mindre fengselsdommer.