HUGGET AV: I dette portrommet fikk den mistenkte hånden hugget av. Foto: Svensk politi

Sverdoffer pågrepet for parkmord i Örebro

Publisert: 11.08.18 03:23

UTENRIKS 2018-08-11T01:23:09Z

En 28-årig mann som fikk hånden kuttet av med sverd i 2016, er nå varetektsfengslet, mistenkt for drapet på en mann i en park 30. juli i år.

Det er lokalavisen Nerikes Allehanda som melder at mannen ble varektektsfengslet i Örebro tingrett torsdag. Han er mistenkt for drapet på en mann natt til 30. juli.

Ifølge Aftonbladet ble politiet varslet om et voldsomt bråk i en park i Örebro. Vitner skal ha sett en mann falle til bakken og en gjerningsmann rømme til fots. Noen dager senere ble en mistenkt mann ettersøkt. Han ble pågrepet mandag.

Den mistenkte mangler ifølge NA en hånd etter at han fikk den avhugget med sverd i et mordforsøk etter en sommerfest for to år siden. Mistenkte befant seg på en privat fest da han ble overfalt i portrommet på vei ut fra leiligheten. Gjerningsmannen hugde av 28-åringens hånd med et 86 centimeter langt sverd. Legene klarte ikke å sy hånden på igjen.

28-åringen skal være dømt for flere mindre lovbrudd, blant annet for å ha bitt en politibetjent i fingeren.

Ifølge Aftonbladet har påtalemyndighetene to uker på seg til å fremlegge en siktelse.