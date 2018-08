KLARE FOR DOMMEDAG: I sentrale deler av Auckland, New Zealand største by, utgjør utlendinger 18,7 prosent av kjøperne. Foto: Dean Treml / NTB scanpix

Vil nekte dommedagsasyl på New Zealand

UTENRIKS 2018-08-18T18:56:52Z

Regjeringen er lei av rike utlendinger som forbereder seg på dommedag på New Zealand. Nå vil de forby dem å kjøpe hus på øyriket.

Hjemløshet, økte boligpriser og boligkrise rammer New Zealand . Statsminister Jacinda Ardern klandrer rike preppere, og mener de presser opp boligprisene.

Preppere er folk som forbereder seg på det verste ved å lagre alt fra hermetikk og posesuppe til alternative strømkilder og gassmasker.

Det er gjerne selveste apokalypsen de frykter, men også at offentlige systemer skal bryte sammen etter en naturkatastrofe.

Flere etter Trump

At rike preppere velger seg New Zealand, har nesten blitt en klisjé, skriver The Sydney Morning Herald . PayPal-grunnlegger Peter Thiel , LinkedIn-grunnlegger Reid Hoffman og tidligere NBC-programleder Matt Lauer, som mistet jobben etter anklager om seksuell trakassering, har alle kjøpt seg bolig på New Zealand.

– Å si at du har kjøpt deg et hus på New Zealand er på en måte et blunk, blunk, du trenger ikke si mer, sa Hoffman til The New Yorker i 2017.

I sentrale deler av Auckland, New Zealand største by, utgjør utlendinger 18,7 prosent av kjøperne. De fleste er kinesere, etterfulgt av australiere, briter og folk fra Hongkong.

Etter at Donald Trump ble amerikansk president, har det stadig vært flere rike amerikanere som har blitt huseiere på New Zealand, skriver The Sydney Morning Herald .

Behandler forbud neste uke

Denne uken behandler parlamentet i landet et forslag om å forby utlendinger å kjøpe de fleste boliger. De eneste unntakene er nye boliger i store utviklingsprosjekt og blokker med flere etasjer, som ikke er så attraktive for dommedagsprepperne.

Unntakene er australiere og singaporer, som fortsatt får fri tilgang på boligmarkedet – på grunn av frihandelsregler.

– Vår fødselsrett

Statsminister Jacinda Arderns sentrum-venstre-regjering planlegger også å bygge 100.000 rimelige boliger på et tiår, for å løse krisen.

– I denne verden av fortettet rikdom, vil vi ikke at denne gjengen av superrike mennesker skal kunne overby suksessfulle newzealendinger på det som er vår fødselsrett, ikke deres, sa handelsminister David Parker om lovforslaget.