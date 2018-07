FYKEN: President Donald Trump leter etter måter han kan si adjø til sikkerhetsklareringene til tidligere tjenestemenn han har gitt fyken under sitt presidentskap. Foto: Carolyn Kaster / AP / NTB scanpix.

Trump truer kritikere med å fjerne sikkerhetsklarering

Flere tidligere tjenestemenn i Obama-administrasjonen og kritikere av hans presidentskap kan miste sikkerhetsklareringen.

Nyheten fra Sanders kommer få timer etter at den republikanske Kentucky-senatoren Rand Paul ytret at han på et møte med Trump hadde sagt at Brennans klarering burde trekkes tilbake.

Den amerikanske presidenten «utforsker måter» å fjerne klareringen til tidligere CIA -direktør John Brennan, tidligere FBI-direktør James Comey, tidligere nasjonal etterretningssjef James Clapper samt flere andre, opplyser talskvinne Sarah Huckabee Sanders i Det hvite hus mandag kveld.

Sanders anklager dem for å «politisere og, i noen tilfeller, tjene penger på offentlig tjeneste og sikkerhetstiltak», i tillegg til å komme med «grunnløse anklager» mot presidenten.

Sikkerhetsklareringen avgjør hvilken hemmeligstemplet informasjon du får tilgang på. Desto høyere sikkerhetsklarering du har, desto mer sensitiv informasjon får du tilgang på.

Den tidligere CIA-direktøren har blant annet beskrevet Trumps møte med Russlands president Vladimir Putin forrige uke som «intet mindre enn forrædersk».