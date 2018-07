BEKYMRET: UNAIDS-direktør Michel Sidibe er bekymret for at aidsepidemien skal komme ut av kontrol Foto: Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

Eksperter frykter aids-krise

Publisert: 23.07.18

Eksperter frykter at aidsepidemien skal komme ut av kontroll og advarer mot en krise av eksepsjonell størrelse.

– Det har trolig aldri vært større sjanse for at epidemien skal komme ut av kontroll, på grunn av demografi og fordi land som er rammet ikke lenger er oppmerksomme eller aldri var det, sier Mark Dybul, en amerikansk diplomat som forsker på hiv og aids.

Dybul sier han frykter en krise som følge av den alarmerende økningen av smittetilfeller i kombinasjon med at det blir født stadig flere barn i hardt rammede land.

– Fæle ting vil skje om vi ikke får mer penger, sier diplomaten, som etterlyser flere midler til behandling og forebyggende arbeid.

Stort gap

Ifølge lederen for FNs aidsprogram (UNAIDS), Michel Sidibe, dreier det seg om et finansieringsgap på 7 milliarder dollar.

– Hvis vi ikke betaler nå vil vi måtte betale mye mer senere, sier Sidibe.

UNAIDS la forrige uke fram en rapport der det fremgår at et rekordstort antall mennesker tar antiretrovirale medisiner som kan holde hiv-virus i sjakk, så den smittede ikke utvikler aids.

I rapporten heter det også at dødsraten har gått ned og at det blir meldt om færre smittetilfeller, men ifølge ekspertene er ikke dette på langt nær nok for å hindre en krise.

Internasjonal konferanse denne uken

For å nå FNs mål om å få slutt på aidsepidemien innen 2030 må nye smittetilfeller begrenses til 500.000 tilfeller på verdensbasis innen to år.

I fjor ble 1,8 millioner mennesker smittet med hiv.

Uttalelsene kommer i forkant av en den internasjonale aids-konferansen i Amsterdam denne uken.