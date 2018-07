KANDIDAT: Liuba Grechen Shirley møtte torsdag velgere på Long Island. Gjennomgangsmelodien blant dem som møtte opp var at de var glade for å se et nytt ansikt i politikken. Foto: Thomas Nilsson / VG

Donald Trump lokker amerikanske kvinner inn i politikken

LONG ISLAND (VG) Umiddelbart etter at Donald Trump ble valgt til president, så man tegn til at flere kvinner ville engasjere seg i amerikansk politikk. Liuba Grechen Shirley (36) var en av dem.

– Jeg tror kvinner har fått nok. Vi har bestemt oss for at vi trenger å være med på å ta beslutningene. Nå har vi en president som skryter over å ha seksuelt trakassert kvinner . Slik kan vi ikke ha det.

VG sitter på i bilen med Grechen Shirley mellom to valgkamparrangementer en sommerdag på Long Island. Hun har akkurat diskutert opioid-krisen med 20 potensielle velgere i en hage i et velstående nabolag her, en drøy time utenfor New York. Nå venter en ny gruppe i et annet privat hjem.

Det er små forhold, men det er slik demokraten vant primærvalget i juni. Hun satser på at en grasrotkampanje 6. november skal få henne valgt til den amerikanske kongressen i Washington, D. C. I 25 år har republikaneren Peter King representert New Yorks andre distrikt. Det er på tide med forandring, mener 36-åringen.

Hun er ikke den eneste kvinnen Donald Trump har lokket opp av sofaen.

Motsatte skjedde

– Vi så en reaksjon allerede da han ble valgt. Umiddelbart etterpå meldte flere kvinner enn normalt seg på valgkamptrening. Og i dette mellomvalget vi er i gang med nå, er det rekordmange kvinner som stiller som kandidater til både den føderale kongressen og til delstatskongressene, forteller Deborah Walsh til VG.

Hun er direktør for det som kan oversettes til Senter for amerikanske kvinner og politikk ved Rutgers-universitetet i New Jersey, og sitter på tall som dokumenterer den påstanden.

Walsh er ikke i tvil om at dette handler mye om den sittende presidenten. Hun sier at de særlig ser en økning blant demokratiske kvinner. Økningen er ikke på langt nær så stor blant republikanerne.

– I 2016 så mange en velkvalifisert kvinne, enten man var enig med henne eller ikke, som ble slått av en person uten politiske kvalifikasjoner. De så en mann som fremhevet sin egen maskulinitet, når han rakket ned på både mannlige og kvinnelige motstander. I tillegg kom lydopptaket der vi hørte ham fortelle at han seksuelt trakasserte kvinner og slapp unna med det. Mange kvinner reagerte på at en slik mann kunne bli valgt, sier Walsh.

Hun forklarer at for dem som følger tett med på utviklingen av kvinner i politikken, var det en umiddelbar frykt at valget av Trump skulle gjøre at kvinnene ga opp. Så skjedde det motsatte.

– I frykt for at ting de tror på nå er i fare, har kvinner tenkte at nå MÅ jeg stille til valg.

Kampanjepenger til barnepass

For Liuba Grechen Shirley handler det om at Kongressen trenger å speile folket bedre enn i dag. Hun ønsker seg noe annet en rike, hvite menn. Flere kvinner, flere med mørkere hudfarge og flere yngre.

– Dette tar mye tid, så jeg var veldig i tvil om jeg skulle stille siden barna mine var ett og tre år da jeg startet. Til slutt bestemte jeg meg for å gjøre det nettopp for dem. Bare 19 prosent i Kongressen er kvinner, og de som stiller til valg er stort sett over 50 år, fordi de venter til barna er voksne. En viktig stemme mangler. Vi trenger politikere som forstår også hvordan våre liv er, sier hun.

Det første halvåret av kampanjen hennes brukte hun moren som barnepasser for å få tid til å samle inn de store pengebeløpene man trenger for å kunne hevde seg i amerikansk politikk. Etter hvert søkte hun om å få lov til å bruke penger hun samlet inn til kampanjen på barnepass. Det fikk hun. Som den første kvinnen noensinne.

– Det har vært helt avgjørende for meg. Uten det hadde jeg ikke kunne fortsette. Det er en grunn til at så mange i Kongressen er millionærer. Det er fordi det er vanskelig for vanlige folk å ha råd og tid til å drive kampanje. Særlig dersom du har små barn, sier tobarnsmoren.

Hun håper dette vil gjøre det enklere for flere som henne å stille i fremtiden.

Lang vei å gå

Deborah Walsh tror det. Selv om det er rekordmange kvinner i år, er likevel tre av fire kandidater fremdeles menn. Dermed hilses alle tiltak som kan gjøre det enklere for kvinner å stille velkommen.

Walsh tror det er flere ulike årsaker til at det er så mange færre kvinner enn menn i amerikansk politikk. I tillegg til mangel på velferdsordninger for familier og at menn ofte kommer fra yrker der de har nettverk som gjør det enklere å samle inn store penger, trekker hun også frem at kvinner stort sett oppgir at de må bli rekruttert før de stiller. Menn bare bestemmer seg for å gjøre det.

– Men i år ser vi at også flere kvinner bare har bestemt seg. Jeg tror valget av Trump har vekket dem. Det er bra, for dersom de ønsker kandidater som ser ut som dem selv og bryr seg om det de bryr seg om, så er det de selv som må være de kandidatene, sier Walsh.

Hun advarer likevel mot å tro at man 7. november skal våkne opp til et politisk USA som er delt 50/50 mellom menn og kvinner.

– Mange av dem som stiller nå vil tape. Men det er greit så lenge kvinnene ikke gir opp. Dette er en maraton. Ikke en sprint.