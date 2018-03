DANNER REGJERING: Tysklands statsminister Angela Merkel får støtte av sosialdemokratene. Foto: TOBIAS SCHWARZ / AFP

Tyskland unngår regjeringskrise

Publisert: 04.03.18 09:16 Oppdatert: 04.03.18 11:22

Sosialdemokratene SPD sier ja til å danne koalisjonsregjering med CSU og Angela Merkels CDU, og unngår dermed regjeringskrise.

Dersom Merkel ikke hadde fått støtte til å danne koalisjonsregjering, ville det i ytterste konsekvens kunne ha blitt nyvalg i landet.

At flertallet SPDs drøyt 460.000 stemmer ja til koalisjonsavtalen, betyr at en fem måneder lang periode uten regjering etter valget i september i fjor, er over. 66 prosent stemte for den nye regjeringavtalen.

Nå kan statsminister Angela Merkel danne sin fjerde regjering, noe som ventes å skje en gang i løpet av mars.

– Sikker framtid for forent Europa

– Vi har fått mandat til å fortsette med fornyingen av paritet vårt. Et SPD med sterke og klare posisjoner. Et parti som forblir uavhengig og tydelig til tross for at vi er i regjering. Et parti som blir mer fargerikt og mangfoldig, skriver SPD i en pressemelding.

- Vi kan se optimistisk på fremtiden. Koalisjonsavtalen bærer en tydelig sosialdemokratisk håndskrift. La oss sammen sørge for at alle menneskene i landet vårt og i et forent Europa har en sikker fremtid, heter det i uttalelsen.

CDU betegner avstemningsresultatet som en god beslutning for Tyskland.

– Jeg er glad for det positive utfallet av avstemningen og godkjennelsen av regjeringavtalen. Det er mye arbeid å ta fatt i for den nye regjeringen, sier generalsekretær i CDU Annegret Kramp-Karrenbauer i en pressemelding.

SPDs tidligere partileder Martin Schulz hadde avvist et nytt regjeringssamarbeid mellom SPD og kristendemokratene, men gjorde helomvending etter valget. 7. februar gikk han av som partileder for SPD, og nominerte partiets gruppeleder Andrea Nahles til å ta over. 22. april holder partiet landsmøte og skal utnevne ny leder.

Høyrepopulister i opposisjon

Med storkoalisjon blir nå høyrepopulistiske Alternativ for Tyskland hovedopposisjon i Bundestag, siden de ble tredje største parti etter valget. Dette hadde SPD ønsket å unngå. AfD får nå en del fordeler i parlamentet i kraft av å være den offisielle opposisjonen.

AfD kom i fjor høst for første gang inn i den tyske forbundsdagen. Siden da har partiet gjort seg bemerket ved å provosere og hale ut tiden i alle debatter.

SPD har mistet oppslutning siden valget. Ifølge en meningsmåling i februar hadde de falt med hele 5 prosentpoeng oppslutning sammenlignet med valgresultatet på 20,5 prosent, skriver Bild Zeitung . I den samme målingen fikk AfD oppslutning på 16 prosent, mens CDU og CSU til sammen fikk 32 prosent oppslutning.

Unge i SPD var imot koalisjon

Sosialdemokratene har vært splittet i forkant av avstemningen. Partiledelsen ønsket å gå inn i koalisjonsregjeringen, mens en yngre og mer radikal del av partiet var imot, skriver BBC .

Partiet er ventet å kunngjøre sine kandidater til kabinettet i løpet av de kommende dagene, skriver Deutsche Welle .

Ledet av den 28-årige studenten Kevin Kühnert, lederen for SPDs ungdomsparti Juso, har nei-siden reist rundt i hele Tyskland for å overbevise partifeller om at SPD ikke vil tjene på å være med i koalisjonsregjeringen.

– Fire nye år med en storkoalisjon vil bety mer politisk lammelse og en utsettelse av viktige saker som må håndteres, sa Kühnert i et intervju med AP tidligere denne uka.

Merkel har vært statsminister i Tyskland i 12 år.