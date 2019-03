FÅR EGEN SJÅFØR: Daniel Dale hentes i bil utenfor boligen sin i Washington D.C. og kjøres til et TV-studio hvor han skal snakke om løgnene til USAs president.

Slik avslører han Trumps løgner

WASHINGTON D.C. (VG) Dette er mannen som har gjort det til sitt spesialfelt å avdekke løgnene til USAs president på direkten.

Robert Simsø

Pontus Höök (foto)

Publisert: 03.03.19







– Jeg skjønner at Trump skal fortelle en løgn idet han begynner på setningen. Det er en merkelig ting å være ekspert på. Men det er det som har skjedd, sier Daniel Dale.

Vi møtes på en kafé ved populære Dupont Circle i den amerikanske hovedstaden. Han er travel som alltid. Han har brukt formiddagen til å faktasjekke Trump under en tale han holdt.

Etter intervjuet med VG, skal han til en stor TV-kanal og snakke om presidentens mange løgner.

Det ringer i telefonen hans ganske ofte. Flere vil ha ham som gjest i sine nyhetsprogram.

– Trump kom med 74 løgner og falske uttalelser i forrige uke. Det er hans 16. verste på 110 uker som president, sier Dale, som har statistikk på absolutt alt.

Tro det eller ei: Dale er langt mer konservativ enn Washington Post som er oppe i over 8150 løgner, falske og villedende uttalelser.

33 år gamle Dale nøyer seg nemlig med rene løgner og falske uttalelser. På litt over to år som president nærmer Trump seg nå 4400 av dem.

Dales over 535 000 følgere på Twitter blir som regel oppdatert på direkten mens Trump snakker.

– Folk blir gjerne imponert. Men det er ikke magi. Det er faktisk en ganske enkel jobb å faktasjekke Trump. De fleste løgnene har han fortalt mange ganger før. De har jeg arkivert. Andre er så åpenbare at de bare krever ett Google-søk eller en telefon til noen han snakker om, sier Dale.

NÅDELØS FAKTASJEKKER: Daniel Dale var en ordinær journalist som spesialiserte seg på å faktasjekke Donald Trump mens han snakker.

Samtidig sier han at «det er fysisk slitsomt og at jeg sover lite».

Daniel Dale kom til Washington D.C. for fire år siden som USA-korrespondent for den kanadiske avisen Toronto Star. Han sier at det var vanskelig som kanadier å dekke amerikansk politikk uten egne kilder – og at han lurte på hvordan han kunne gjøre noe nyttig.

– Ganske sent i presidentvalgkampen, i september 2016, var jeg ekstremt frustrert over at Trump løy så mye. Det virket ikke som det var en del av medienes dekning. Ja, noen reportere påpekte det på Twitter, men det sto ikke i nyhetsartiklene at den ene presidentkandidaten hadde sagt 15 eller 20 ting den dagen som var usanne. Jeg mener, at en kandidat lyver så mye er jo noe vi må snakke om.

Han lagde en uformell liste med Trumps løgner og la den ut på Twitter. Da hadde han rundt 20 000 følgere.

Det ble starten på Daniel Dales nye liv.

– Jeg tenkte «å, nei, nå forventer mine nye følgere at jeg skal gjøre dette hele tiden». Jeg la det til siden. Men på dagen da Trump ble innsatt som president, startet jeg opp igjen.

Daniel Dale bruker programmet Google Docs. Trumps løgner og falske uttalelser er kategorisert under temaer som for eksempel «immigrasjon», «muren», «handelsunderskudd» eller «arbeidsplasser».

– Det er nesten ufattelig hvordan han holder på. Folk spør meg alltid: Hva gjør deg mistenksom når han snakker? Da svarer jeg bare: Hvis han bruker et tall, så må jeg faktasjekke det, fordi det er trolig ikke sant. Du kan ikke stole på noen av tallene han bruker. Selv i de minste saker, er de overdrevet eller helt feil, understreker Dale.

– Han sier gjerne noe om arbeidsledigheten eller industriarbeidsplasser han har skapt. Jeg går bare inn på myndighetenes egen hjemmeside og ser at det er feil. Andre ganger krever det grunnleggende journalistikk, for eksempel at jeg må ringe noen. Noen ganger er det bare rart, som når han sier feilaktige ting om baseballhelten Babe Ruth mens han gir en pris til Babe Ruths familie. Så da ringte jeg direktøren i Babe Ruth-museet for å høre om det er sant. Svaret var nei, sier Dale, som avdekket seks grove feil fra Trump bare med denne faktasjekken.

Men stort sett er løgnene betydelig mer alvorlige enn når Trump skal hedre gamle idrettshelter.

– De mest alvorlige er når han lyver for å få folks oppfatninger mer negative om grupper som muslimer, latinamerikanere og flyktninger. Han dikter opp ting for at folk skal bli redde for dem. Når han prøver å få hele det muslimske samfunnet til å se dårlig ut ved å fortelle løgner, bekymrer det meg mest, sier Dale.

– Han lyver også for å få folk til å tenke annerledes om demokratiet eller valg. I forrige uke diktet han bare opp at de fant en million falske stemmer i California, sier Dale.

Dale bruker et par dager etter selve intervjuet med å velge ut tre løgner som Trump både gjentar og som er alvorlige.

– Nummer én er hans løgn om at han ikke visste om betalingen til Stormy Daniels eller hvor den kom fra. Det er å lyve om sin rolle i en forbrytelse. Nummer to er hans gjentagende løgn om massivt stemmejuks i California. Nummer tre er hans løgn under kampanjen om at kun republikanerne ville beskytte mennesker med såkalte eksisterende helseproblemer og at demokratene ikke hadde noen plan om det. Det er Trump som snur virkeligheten på hodet: Trump og republikanerne har gjentatte ganger prøvd å svekke eller eliminere disse rettighetene, mens det var demokratene som faktisk skapte dem, gjennom Obamacare.

– De fleste vet at Trump lyver. Det innrømmer selv noen av støttespillerne hans. De mener at Trump gjør gode ting for landet likevel?

– Jeg mener det er farlig at han lyver så mye. Ingen annen person i offentligheten lyver mer enn Donald Trump. Vi journalister kan bli for opptatt av hans såkalte base, kjernen av supporterne. De er viktig å skrive om. Men husk at det er en mye større del av folket som ikke tror på presidenten sin. Og de vil vite hva sannheten er. Vår jobb som journalister er å få ut informasjon til så mange mulig. Det er ikke min oppgave å endre folks mening.

Han har aldri forsøkt å få intervju med Trump selv, men sier at han ville fokusert på løgnene hvis han fikk sjansen.

Han er samtidig kritisk til amerikanske journalister som ikke konfronterer Trump.

– De sier gjerne at «vår jobb er å finne ut hva som er i hodet hans. Vi lar han bare snakke». Ja, jeg forstår at det er viktig, men det er også vår jobb å slå tilbake, utfordre og se om folk snakker sant, og jeg føler ikke at det er skjer nok med Trump.

Han forteller at flere kritikere spør han om hvorfor han aldri faktasjekket Trumps forgjenger, Barack Obama.

KRITISK TIL MEDIA: Daniel Dale skryter av amerikanske journalister som han kaller «dyktige og hardtarbeidende», men mener de bør konfrontere USAs president oftere.

– Jeg skulle ønske jeg hadde data på Obama. Men det slo meg aldri å sjekke ham. Ja, Obama sa innimellom uærlige ting, men det er ikke som nå, med daglige løgner. Jeg talte 36 løgner fra Trump på samme dag.

Senere på dagen blir Dale hentet utenfor boligen sin av en sjåfør som er sendt fra en av TV-kanalene han skal besøke. Han forsikrer seg om at vi ikke kommer til å nevne adressen hans.

Han sier at han bare er blitt truet en gang siden han begynte med dette, og at han ikke tok det så alvorlig.

I fjor høst varslet Dale at han tok ferie i tre uker. Responsen på Twitter var enorm.

Flere svarte at ingen fortjente det mer enn ham.

Da Dale kom tilbake på jobb, gikk han gjennom alle Trumps offentlige opptredener og meldinger på Twitter. Løgnarkivet måtte oppdateres.

– Å gå tilbake tre uker for å høre på Trumps løgner, er svært ubehagelig, sier han med et sukk.

I en overskrift på Toronto Star skriver Dale «Trump hadde en rolig uke, han kom kun med 28 falske uttalelser».

Dales plan er å være korrespondent til neste presidentvalg i 2020. Blir Trump gjenvalgt, reiser han definitivt hjem til Canada.

– Jeg orker ikke fire år til med faktasjekking.