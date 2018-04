Nytt politidrap ryster USA - skal ha skutt ubevæpnet mann syv ganger bakfra

Publisert: 01.04.18 10:06

UTENRIKS 2018-04-01T08:06:55Z

Stephon Clark (22) hadde mobilen sin i hånden, men politiet trodde det var en pistol. Da skjøt de ham åtte ganger.

En privat obduksjon, betalt av familien, skal vise at syv av skuddene traff ham bakfra.

Tilliten mellom svarte amerikanere og politiet er tynnslitt. Dette etter en lang rekke tilfeller der politiet har drept svarte, i hovedsak unge menn, under høyst uklare omstendigheter. I de fleste tilfellene har politidrapene fått få eller ingen konsekvenser.

Nå vekker drapet på Stephon Clark voldsom harme i California. 22-åringen var ubevæpnet da politiet fikk mistanke om at han hadde knust bilruter i delstatshovedstaden Sacramento. De jaget Clark helt inn i bakgården til bestemoren hans, der de skjøt og drepte ham.

Over på sekunder

Politiet har frigitt videoopptak fra kameraer festet på vestene til tjenestepersonene involvert, og fra det varmesøkende kameraet ombord i helikopteret satt inn i jakten. Fra politiet får øye på den mistenkte til de åpner ild går det bare sekunder.

Politiet hadde søkt dekning bak hushjørnet når de først konfronterte Clark. Han er da på vei inn bakdøren, men snur seg og tar noen skritt mot dem.

«Gun, gun, gun» skriker én av tjenestepersonene, og begge åpner ild. Til sammen avfyrer de 20 skudd, hvorav åtte treffer Clark. Ifølge en uttalelse fra politiet, fryktet de to tjenestepersonene for sine liv.

– Skutt i ryggen

Resultatene fra den offisielle obduksjonen er ikke offentliggjort, men familien til Clark engasjerte rettsmedisineren og professoren dr. Bennet Omalu, til å undersøke liket.

– Han ble skutt i ryggen, sa dr. Omalu i en pressekonferanse fredag, der han la fram sine resultater.

Ifølge ham skal det første skuddet, et treff i siden på Clark, ha spunnet ham rundt, slik at resten av skuddene traff ham bakfra.

Selv om de fleste skuddene skal ha påført Clark kritiske skader, skal han, ifølge dr. Omalu, ha vært i live et sted mellom tre og ti minutter etter at han ble skutt. Rettsmedisineren vil ikke svare på om han tror Clarks liv kunne vært reddet, men understreket at tid var en faktor.

Derfor har det også vakt oppsikt at politiet ventet fem minutter bak hushjørnet, før de nærmet seg den livløse mannen. Fra skjul forsøkte de å få kontakt med Clark, og ropte at de måtte være sikre på at han ikke var noen trussel før de kunne hjelpe ham.

Når de til slutt nærmet seg 22-åringen oppdager de at det de trodde var en pistol, viste seg å være en telefon.

– Motsier politiet

Familiens advokat, Benjamin Crump, sier resultatene fra obduksjonen beviser at Clark ikke beveget seg mot politiet på truende vis da han ble drept.

– Funnene fra den uavhengige obduksjonen bekrefter at Stephon ikke var noen trussel mot politiet, og at han var offer for enda et meningsløst politidrap under stadig mer tvilsomme omstendigheter, sier Crump, ifølge New York Times .

Flere eksperter samme avis har snakket med, sier imidlertid at det er svært usikkert om de to som skjøt vil bli holdt strafferettslig ansvarlig - ikke minst fordi politiet er trent til å skyte i situasjoner der de oppfatter seg truet.

Daglige demonstrasjoner

Siden Stephon Clark ble drept for to uker siden, har det vært nærmest daglige demonstrasjoner i Sacramento, og støttedemonstrasjoner flere steder i USA .

Et bystyremøte holdt forrige uke, for å diskutere nettopp politidrapet, ble avbrutt da demonstranter ledet av Stevonte Clark, den dreptes bror, stormet rådhuset i byen.

Her ropte de Stephon Clarks navn igjen og igjen, inntil ordføreren avbrøt møtet, skriver CBS.

Hundrevis av sørgende deltok da Clark ble begravet torsdag denne uken, inkludert den kjente borgerrettsaktivisten Al Sharpton, og flere ledere fra Black Lives Matter-bevegelsen.

I et forsøk på å roe gemyttene, har politiet bedt Californias statsadvokat om å fungere som en uavhengig etterforsker av saken. I mellomtiden er det varslet flere demonstrasjoner.

