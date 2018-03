PRESIDENTENS HODEBRY: Profilerte Sami Anan kunne ha blitt en reell konkurrent til Egypts president Sisi. Bildet er fra 2012. Foto: AMR Nabil / TT / NTB scanpix

Valg i Egypt: Slik ble Sisis motkandidater rensket ut

Publisert: 29.03.18 11:26 Oppdatert: 29.03.18 11:40

KAIRO (VG) En eksstatsminister. En menneskerettighetsadvokat. En tidligere sjef i militæret. Alle ble de satt ut av spill for å sikre makt til president Sisi.

Presidentvalget i Egypt endte til slutt med to kandidater , hvorav den ene var Abdel Fattah el-Sisi og den andre hans støttespiller, den relativt ukjente sentrumspolitikeren Moussa Mustafa Moussa. Ikke overraskende viser det foreløpige resultatet av valget 26–28. mars at Sisi fikk over 90 prosent av stemmene.

Veien til en ny fireårsperiode viser at det egyptiske regimet ikke skyr noen midler for å beholde jerngrepet om makten.

Følger valget fra fengsel

Den pensjonerte generalen Sami Anan (70) var en av få som kunne utfordre Egypts sterke mann. To uker etter at han meldte sitt kandidatur, ble han arrestert. 30 av hans støttespillere skal også ha blitt varetektsfengslet.

– Dersom han hadde fått lov til å gå til valg, ville han ha vært en ekte konkurrent. Jeg tror han kunne ha vunnet, sier Ragab Helal Hemeda, som var partisekretær i Anans parti, til VG.

Fakta Valget i Egypt President Abdel Fattah el-Sisi stiller til gjenvalg 26–28. mars. Den eneste motkandidaten er den heller ukjente Moussa Mostafa Moussa. 60 millioner innbyggere er stemmeberettigede.

Den er syv år siden den arabiske våren, som førte til at Egypts president og diktator gjennom nesten 30 år, Hosni Mubarak, måtte gå.

Mohamed Mursi fra Det muslimske brorskap ble valgt til Egypts første demokratisk valgte president, men etter et snaut år ble han styrtet i et militærkupp i 2013, ledet av general Sisi.

Det muslimske brorskap er forbudt i dagens Egypt.

Sisi stilte til valg i 2014, der han fikk hele 97 prosent av stemmene (også den gang hadde han kun én konkurrent). Kilde: NTB

Hemeda har valgt å ta avstand fra sin fengslede kollega, og sier nå at han støtter Sisi i stedet. Han mener det er hold i anklagene mot Anan.

Hæren, som fortsatt har enorm innflytelse i Egypt, har tiltalt Anan for brudd på militærets straffelov, fordi han skal ha unnlatt å søke om tillatelse til å stille til valg. Videre hevder regimet at han hadde pleiet kontakt med eksilmedlemmer av Det muslimske brorskap, som ble forbudt i Egypt etter at Sisi tok makten ved et kupp i 2013.

Snipp, snapp, snute

Den pensjonerte generalens historie er ikke unik: Først ble obersten Ahmed Konsowa (42) satt ut av spill og dømt til seks års fengsel for «å ha motsatte politiske meninger fra militæret».

Så var det den tidligere statsministeren Ahmed Shafiq (76) som sto for tur. Han ble anholdt like etter at han lanserte sitt kandidatur fra eksil i De arabiske emiratene. Tilbake i Kairo «forsvant» han i et par dager, før han dukket opp på TV og sa at han trakk seg fordi «han var feil person for jobben».



1 av 2 UTE AV LEKEN: Mohamed Anwar Sadat, nevøen til Egypts ekspresident Anwar Sadat, rakk noen uker med kampanje i januar før han trakk seg. MOHAMED ABD EL GHANY/Reuters

Mohamed Anwar Sadat, nevøen til Egypts tidligere president Anwar Sadat, trakk seg brått. Menneskerettighetsadvokaten og sosialisten Khaled Ali (45) meldte også pass etter at en gammel straffesak mot ham for «obskøn gestikulering» under en protest er blitt brakt på bane.

