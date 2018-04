Viktor Orbán ligger an til å vinne sin tredje periode som statsminister i Ungarn i valget på søndag. Han bruker fremmedfrykt og kontroll over media som verktøy for makt. Foto: NTB Scanpix

Sjanseløs opposisjon mot mektige Orbán

Publisert: 07.04.18 13:32

BUDAPEST (VG) Opposisjonen i Ungarn spør seg ikke om de kan vinne, men om hvor mange flere innskrenkninger i demokratiet Viktor Orbán vil innføre etter valget.

Med ballonger, lilla løpesedler og store smil, står en gjeng unge håpefulle inne på den travle undergrunnsstasjonen i Budapest sentrum.

– Jeg er veldig optimistisk og tror at mange vil stemme på oss. Men så er jeg også kjent for å være litt naiv, da, vedgår 22 år gamle Eniko Egner med et beskjedent smil.

Partiet Momentum sier de er den nye generasjonen ungarere, men ifølge meningsmålingene er det få velgere som deler den tanken. Opposisjonen ses på som sjanseløs når Ungarn holder valg på ny nasjonalforsamling på søndag.

Den sittende statsministeren Viktor Orbáns parti er ventet å bli gjenvalgt med over 50 prosent av stemmene til en tredje periode, til tross for anklager om at han er både autoritær, nasjonalistisk og innvandringsfiendtlig.

Fryses ut

Den nye politiske bevegelsen Momentum likner til forveksling på det En Marche var i Frankrike. Partiet deler de visjonene om et åpent Europa som sikret Emmanuel Macron presidentskapet i Frankrike for bare ett år siden. Men det er noe ganske annet å være liberaldemokrat i Viktor Orbáns Ungarn, enn i Vest-Europa.

– Det er krevende. Vi har veldig begrenset tilgang på media, og vi opplever at mange er redde for å ikke stemme på den sittende regjeringen. I småbyer vil folk ikke ta imot løpesedlene våre fordi de frykter for å miste jobben dersom de blir «ferska» i å ikke støtte Orbán. Flere ganger har vi blitt nektet å leie lokaler til valgmøter, selv om vi har pengene som kreves, forteller partikandidat Katalin Cseh (29) til VG i Budapest.

Fakta FAKTA OM VIKTOR ORBÁN ( 54) * Leder for det konservative partiet Fidesz siden 1992. Statsminister fra 1998 til 2002 og siden 2010. * Gift, fem barn, utdannet jurist. * Startet sin politiske karriere som studentleder i de antikommunistiske demonstrasjonene i 1989. * Med det to tredels flertall i nasjonalforsamlingen som Orbáns regjering hadde fram til 2015, fikk partiet makt til å implementere en ny omstridt ny grunnlov i 2012. Opposisjonen mener loven undergraver demokratiet. * Orbáns regjering har ofte vært i konflikt med EU, som Ungarn har vært del av siden 2004. Ungarn nekter blant annet å ta imot kvoten med flyktninger EU har tildelt dem. ( Kilde: NTB)

«Illiberalt demokrati»

Etter at Viktor Orbán og hans meningsfeller sikret seg en to tredels makt i nasjonalforsamlingen i 2010, endret Orbán grunnloven og luket bort en rekke demokratiske friheter. Det meste av landets media er nå under regjeringens kontroll, uavhengige organisasjoner begrenses eller straffes med skyhøye skatter, og alle maktposisjoner fylles av Orbáns lojale støttespillere.

Den mektige statsministeren sier han jobber mot et «illiberalt demokrati», der han vil beskytte ungarerne fra den vestlige liberalismen som «undergraver landets egen identitet». Opposisjonen i landet mener det demokratiske aspektet av politikken hans har forsvunnet for lenge siden.

– På grunn av Fidesz totale kontroll over media tror til og med folk i min egen familie at Ungarn bli oversvømt av terrorister dersom de ikke stemmer på Fidesz, sier 22 år gamle Eniko til VG.

Lengre bort fra demokrati

Det avgjørende for Fidesz er å sikre seg to tredels flertall igjen, slik at de kan holde på den makten de har i dag. På grunn av det ungarske valgsystemet kan de oppnå dette selv uten å vinne et flertall av stemmene, sier forfatter Øyvind Strømmen, som i disse dager lanserer boken «Ungarn - en fortelling om Europa».

– Da kan partiet fortsette å gjøre som de vil, og endre både grunnloven og de såkalte kardinallovene, uten å måtte forholde seg til opposisjonen. Ungarn vil da bevege seg enda lenger bort fra det liberale demokratiet, sier Strømmen til VG.

I Budapest smiler Katalin Cseh tappert bak Momentum-standen i Budapest. Hun sier hun er spent på søndagens valgresultat.

– Det er ikke egentlig slik at vi tror at Ungarn er et normalt europeisk land. Men vi håper det engang kan bli det.