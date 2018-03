Sikkerhetsvakt slo av varslingssystemet i den dødelige kjøpesenterbrannen

Publisert: 26.03.18 13:52 Oppdatert: 26.03.18 14:49

UTENRIKS 2018-03-26T11:52:48Z

En vakt slo av alarmen under den voldsomme brannen hvor 64 mennesker mistet livet. I tillegg var nødutgangene blokkert.

Det bekrefter den russiske etterforskningskomiteen på Telegram.

Det var storbrann i et kjøpesenter i gruvebyen Kemerovo i Sibir på søndag . 64 mennesker mistet livet, deriblant 11 barn. I tillegg skal 43 personer ha blitt skadet.

Over 300 brannmannskaper kjempet mot flammene som tok over det store kjøpesenteret. Drøye seks timer etter brannen brøt ut på et område over 1600 kvadratmeter, hadde de slukket den søndag kveld.

Alvorlige feil ved kjøpesenteret

Russiske myndigheter startet etterforskning av brannen.

En vekter fra et privat sikkerhetsselskap slo av brannalarmen, heter det i en melding fra etterforskningskomiteen (tilsvarende norsk politi) på Telegram.

– Han mottok signal om brann, men koblet så ut alarmanlegget, heter det. Dette blir nå gransket.

Helseminister Veronika Skvortsova er på plass i Kemerovo. Hun har vært på besøk på sykehuset i byen. Til lokalavisen Gazeta Kemerova forteller hun om en tragedie:

– 11 personer er fortsatt på sykehus. Den yngste er en 11 år gammel gutt. Han hoppet ut av vinduet for å redde livet. Foreldrene hans og en yngre søster omkom i brannen. Gutten har store skader, blant annet brudd i bekkenbeinet, forteller ministeren.

Etterforskningskomiteen skal også forhøre blant andre teknisk sjef for kjøpesenteret. Fire personer er pågrepet i etterforskningen. Blant dem er sjefen for kjøpesenteret, Nadezjda Suddenok.















1 av 6 TIL ETTERFORSKNING: Det skal ha skjedd flere ulovlige feil i forbindelse med brannen på kjøpesenteret i Kemerovo. HANDOUT / X80001

Etterforskningen viser at flere nødutganger skal ha vært stengt for å hindre at folk tok seg inn i salen uten å betale for billett.

En video fra brannen skal vise en gruppe mennesker i en røykfull trappeoppgang som prøver å komme seg gjennom en nødutgang, men at døren har satt seg fast.

En russisk forkjemper for barns rettigheter, Anna Kuznetsova, sa at brannen var forårsaket var totalt unødvendig og at det kan finnes mange lignende kjøpesentre i Russland.

– Sjefer ved andre kjøpesentre må, uten å vente på nye rutiner, spørre seg selv om de har gjort alt de kan for å forhindre at dette skjer igjen.

Startet i en kinosal

Brannen skal ha startet i en kinosal i kjøpesenteret og senere spredt seg inn over de øverste etasjene, ifølge enkelte kilder.

Ifølge etterforskningskomiteen skal taket ha kollapset i flere av kinosalene, noe som tok en stor andel av livene.

I en av kinosalene i bygget ble det funnet 14 døde, skriver avisen Komsomolskaja Pravda.

En overlevende beskriver kinosalen som en felle.

- Jeg forstår ikke hvordan vi kom ut av den brennende fellen, sier Dmitrij Korosjavtsev til den russiske avisen.

Han var på kino sammen med kjæresten da det begynte å brenne.

– Da dørene til kinosalen endelig ble åpnet, var det så mye røyk at vi ikke så noen ting. Det var umulig å puste. Barn og foreldre som hadde mistet hverandre, løp rundt. Noen slo ut vinduer og hoppet. Det var ingen brannsirener, ingenting som varslet om brannen, sier Korosjavtsev.

