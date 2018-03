INNREISE: Frihetsstatuen ved innseilingen til New York på USAs østkyst. Foto: Jan Ovind

Nye krav til innreise i USA: Vil se din aktivitet på sosiale medier

Publisert: 30.03.18 11:12 Oppdatert: 30.03.18 11:56

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-03-30T09:12:35Z

Gamle telefonnummer, e-post-adresser og brukernavn på sosiale medier fem år tilbake i tid, blir trolig nødvendig å oppgi for å få reise inn i USA.

De nye kravene er en del av president Donald Trumps «extreme vetting»-politikk, og vil også gjelde turister, studenter og forretningsreisende som ønsker å reise inn i USA, skriver ABC News .

Trump har lenge arbeidet for å få på plass strengere innreise-krav til USA.

Den foreslåtte nye regelen vil gjøre at alle utlendinger som søker om visum for å reise inn i USA, må legge ved brukernavn på sosiale medier som Facebook, Twitter og Instagram, i tillegg til nåværende og tidligere e-post-adresser, telefonnummer og oversikt over land vedkommende har besøkt - alt fra de siste fem årene.

Det amerikanske innenriksdepartementet la ut forslaget på høring i forrige uke, ifølge ABC News. Ifølge amerikanske myndigheter vil forslaget ha konsekvenser for nær 15 millioner reisende årlig.

I en uttalelse til nyhetskanalen sier talskvinne for det amerikanske innenriksdepartementet at USA må ha robuste bakgrunnssjekker av utlendinger som kommer til landet, for å tilpasse seg og møte nye trusler mot landet.

De nye kravene kommer etter terrorangrepet i San Bernardino , hvor 14 personer ble drept. Av hensyn til personvern, hadde amerikanske myndigheter før angrepet ikke mulighet til å sjekke en persons bakgrunn ved å bruke sosiale medier. Dermed gikk de glipp av digitale spor som viste skytterens radikaliseringsprosess på hennes sosiale medier-profiler.

En av skytterne, Tashfeen Malik, reiste inn til USA på et såkalt K1-visum, fordi hun var forlovet med en amerikansk statsborger.