SENT I LIVET: I leiligheten på en høyde av Napoli skulle Carla Traversi (42) gjerne hatt et barn. Hun har utsatt å stifte familie, og selv om hun nå har truffet en mann, frykter hun at det kan være for sent.

Italienske kvinner må velge mellom karriere eller barn

Publisert: 18.04.18 02:50

NAPOLI (VG) Når italienske kvinner må velge mellom karriere og familie, er resultatet en «døende nasjon».

Gallerist Carla Traviersos leilighet er like imponerende som henne. Omringet av en smakfull blanding av antikke verk og moderne kunst, ønsker Traviersos velkommen med et hjertelig og vinnende vesen.

42-åringen har tilsynelatende alt man kan drømme om her i livet, men bærer på ett uoppfylt ønske: En baby.

– Jeg kjenner at jeg har mye å tilby et barn. Jeg ville nok vært en streng mamma, men kjærlig og støttende. Jeg ville skapt et modig og trygt lite menneske, sier hun med et litt tankefullt smil, og byr på espresso fra en rødlakkert maskin.

Fakta Eldste mødre i Europa Italia er landet med høyest gjennomsnittsalder for førstegangsfødenede i Europa, 30,8 år. Gjennomsnittet for EU er 28,9. ( Kilde: The Independent )

1 av 5 forblir barnløse

Italia er berømt for sine sterke familietradisjoner, men er nå blant de europeiske landene hvor det fødes færrest barn. «Vi er et døende land», sa Italias helseminister Beatrice Lorenzin om situasjonen i 2014. Tallet på årlige nyfødte har gått ytterligere ned siden den gang.

Blant generasjonen som ble født på 50-tallet er 11 prosent barnløse, mens nesten 22 prosent av dem som er født i 1976, slik Carla er, vil bli gamle uten å ha laget etterfølgere, estimerer meningsmålingsinstituttet Istat.

Da VG spurte en napolitansk journalist om hun kunne sette oss i kontakt med kvinner som først i godt voksen alder har fått et ønske om barn, var responsen «Hvor mange trenger du? Jeg kjenner minst 15».

Mangler velferdssystem

Baby-stoppen kan forklares med Italia mangler et velferdssystem som gjør det mulig å kombinere arbeidsliv med barn, forteller Cristina Archetti, som forsker på barnløshet i Italia og Norge, ved institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo.

– Dette handler ikke om at kvinnene ikke vil ha barn. De norske velferdsordningene, som lang foreldrepermisjon og barnehageplass til alle, finnes ikke i Italia, så kvinnen og paret er helt avhengig av å kunne sørge for alt de trenger selv, og da må de ha stabile jobber. Det kommer først sent i livet, forteller forskeren fra Italia til VG.

Landets enorme arbeidsledighet blant unge er er forverrende faktor for den økonomiske situasjonen til voksne under 40.

Forsker Archetti sier at det i motsetning til i Norge, er nesten utenkelig å kunne klare seg finansielt dersom du er enslig mor eller studerende mamma.

– Jeg husker selv at vi så på det å få barn mens du studerer, som «døden» for både utdanning og en karriere, forteller den italienske forskeren.

I skvis mellom tradisjon og realitet

I landet der det meste sirkulerer rundt «la famiglia» beskriver Traviersos i Napoli at kvinner skvises mellom de tradisjonelle italienske verdiene og det moderne arbeidslivet som kom med kvinnefrigjøringen.

– Mentaliteten her er fortsatt svært tradisjonell hva gjelder familie. Men moderne kvinner ønsker å skape sin egen karriere, og da kreves det at du jobber helt til 40-45 års alder før du sitter trygt nok i en jobb til å si at «nå er vi klare for et barn». Ideelt sett burde vi vel vært 30 år når den følelsen kom, men i den alderen er mange fortsatt på leting etter jobb og bor hjemme hos familien, sier Traviersos til VG .

Nå har den 42-årige galleristen truffet en flott mann, forteller hun, og utelukker ikke at de vil prøve å få barn. Men hun er realist, sier hun.

– Jeg er ikke desperat. Jeg har et veldig godt og rikt liv med en spennende jobb, og store deler av omgangskretsen min er dessuten folk uten barn, sier hun.

«Macho» menn

Skal Italia klare å snu den demologiske depresjonen landet befinner seg i, krever det at italienske menn begynner å hjelpe til i husholdet, skrev nylig aviskommentator i Corriere della Sera, Antonio Politi, og vekket debatt med påstanden om at «mannens manglende bidrag i hjemmet tar fra kvinner lysten til å stifte familie».

Carla Traviersos mener nettopp mannsrollen i Italia er en medvirkende forklaring på hvorfor så mange av karrierekvinnene rundt henne er godt over 40 år og barnløse.

– Jeg mener at det ikke er italienske kvinner som må endre seg, men mennene. I vår kultur faller alt som har med omsorg og familie å gjøre på kvinnene, dermed blir det dobbelt opp på kvinnen når hun også skal ha en jobb. Om vi hadde delt mer på ansvaret, hadde det vært lettere å ta valget om å få barn før det er for sent.

