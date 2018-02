Frode Berg varetektsfengsles i tre nye måneder: - Jeg føler meg veldig misbrukt

Publisert: 02.02.18 10:34

UTENRIKS 2018-02-02T09:34:04Z

MOSKVA (VG) Byretten i Moskva besluttet fredag at den spionsiktede nordmannen Frode Berg skal sitte tre nye måneder i varetekt, frem til 5. mai.

– Jeg føler meg forferdelig misbrukt. Dette føles uvirkelig. Jeg er beskyldt for noe jeg ikke har gjort, sier Frode Berg til VG fra glassburet i byretten i Moskva fredag.

Den russiske sikkerhetstjenesten FSB mener at den pensjonerte grenseinspektøren har spionert på vegne av norsk etterretning.

Berg ble ledet inn i byretten av to maskerte FSB-agenter.

Hadde med noe til russiske venner

Til VG sier at han er beskyldt for noe han ikke har gjort.

Han sier at han hadde med seg noe til russiske venner, men at «det ikke var noe ulovlig».

Nordmannen sitter i full isolasjon og forteller at det var først like før nyttår han fikk vite gjennom sin advokat «at det var litt omtale i media». Han sier til pressen at han ikke kan svare på hvem som ba ham dra til Moskva.



- Hva tenker du om de som ga deg dettte du skulle ta med?



- Jeg føler meg veldig misbrukt. Jeg har virkelig kjempet mot både sinne og hat.

Mistenker norske myndigheter lurte Berg

Frode Bergs russiske forsvarer, Ilja Novikov, har i det siste gått langt i å antyde at Berg kan ha blitt lurt av norsk etterretning.

På sin hjemmeside, hvor han svarer på spørsmål fra lesere og journalister, skriver Novikov at de ikke utelukker at det faktisk handler om spionasje i denne saken, men at deres klient isåfall var involvert uten å være kjent med det.

« Min norske kollega advokat Brynulf Risnes forsøker nå å finne ut om personen som spurte Berg om å ta med konvoluttene, kan ha jobbet for norske myndigheter. Hvis dette er tilfelle, må norske myndigheter være ansvarlig for sine handlinger, og gjøre diplomatiske forsøk for å få Russland til å frigjøre Berg på visse forhold».

VG spurte forsvareren om disse antydningene utenfor byretten i Moskva i dag.

– Jeg kan ikke utelukke det. Det er ikke umulig at Berg har blitt innblandet i norske, eller andre lands, etterretningstjenesters handlinger. Men det er ikke rett at Berg skal holdes ansvarlig for noe han ikke visste han han var trukket inn i. Berg fastholder at anklagene mot han er falske, sier Novikov til VG.

Fakta Fakta om Frode Berg * Frode Berg (62) er en tidligere grenseinspektør bosatt i Kirkenes. * Berg jobbet ved grensekommissariatet i Sør-Varanger i 25 år fram til 2014, da han ble pensjonist. Han har i flere år vært sterkt engasjert i norsk-russisk samarbeid. * Berg ble pågrepet av det russiske sikkerhetspolitiet FSB i Moskva 5. desember. Han hadde da på seg 3.000 euro i kontanter. Han er anklaget for å ha forsøkt å anskaffe hemmelige dokumenter om den russisk flåten og er siktet for spionasje. * Berg har forklart til sin russiske advokat at han opplevde å ha blitt narret i en felle. Han skal ha blitt bedt av nordmenn om å overlevere pengesummen i Moskva. * Fredag ble varetektsfengslingen av Berg forlenget med tre måneder fram til 5. mai.

Svarer på spørsmål

Myndighetene i Norge har tidligere sagt at et politisk press fra dem heller vil skade, enn å styrke Bergs sak.

På spørsmålet: «Var det ikke lettere å sende penger og spionere informasjon på en annen måte? Hvorfor via post?» på nettsiden svarer forsvareren:

«Det er også min mening. Men offentlige tjenester, og ikke bare våre, russere, gjør noen ganger overraskende ulogiske ting.»