Jemen-samtalene er i gang: - En milepæl

FN-utsendingen til Jemen og Sveriges utenriksminister holdt torsdag formiddag pressekonferanse om de påbegynte fredssamtalene om Jemen-krigen.

Mens de bitre fiendene i Jemen -krigen satt overfor hverandre i konferansesalen i Johannesberg slott nord for Stockholm, åpnet Sveriges utenriksminister Margot Wallström pressekonferansen med å ønske partene velkommen.

– Jeg er allerede stolt av dere, som har kommet til dette avsidesliggende stedet i Sverige. Det er en katastrofe som nå utfolder seg i Jemen, og vi må stoppe den. Jemens befolkning og Jemens barn har lidd nok. Verdens øyne følger nå med på hva som skjer her. Denne oppmerksomheten fører med seg en forventning av hva dere kan få til.

FNs spesialutsending til Jemen Martin Griffiths tok så ordet:

– Dere har nå kommet hit til Sverige, og det har ikke vært lett. Det er to år siden dere satt ved siden av hverandre sist. Jeg vil takke dere for å la dette skje. Jeg vil takke den Saudi-ledede koalisjonen for å få dette til å skje.

Han fortsatte:

– Etter to år uten en formell politisk prosess er dette en milepæl. De siste ukene har begge partene i konflikten bedt om en reduksjon i voldshandlingene i krigen. Dette har umiddelbar betydning på jemenitters liv, men betyr også at vi i disse samtalene mener alvor.

Griffith la så vekt på at en rekke regjeringen fra mange land nå jobber for å få en fredsavtale på plass.

– Denne krigen er mulig å løse, sa han.

FN-utsendingen sier at samtalene blant annet vil dreie seg om bytte av krigsfanger, den potensielle åpningen av flyplassen i Sanaa, kampene rundt den strategisk viktige havnebyen Hodeida og hvordan volden kan reduseres kraftig og umiddelbart.

Krig på fjerde året

Saudi-Arabia gikk til krig mot Houthi-opprørerne i Jemen i mars 2015, i spissen for en regional koalisjon som støttes av USA.

I 2016 sluttet FN å telle antall drepte. Da var minst 10.000 mennesker drept, men antallet antas nå å være svært mye høyere. Store deler av landets infrastruktur er bombet i grus og 14 millioner mennesker trues nå ifølge FN av sult.

Det første forsøket på å komme fram til en forhandlingsløsning fant sted i Kuwait i 2016, men strandet etter 108 dager og opprørernes delegasjon ble deretter sittende fast i Oman i tre måneder før de fikk returnere til Jemen.

I september i år gjorde FNs spesialutsending Martin Griffiths et nytt forsøk på å bringe partene til forhandlingsbordet, men houthiene nektet å reise til Genève uten garantier om at de ville få reise hjem og krevde også at FN bisto med å evakuere sårede opprørere.

Griffiths ga ikke opp og har nå lyktes med å få partene til å gå med på avtaler om evakuering av sårede og fangeutveksling. Han har også fått dem med seg til Sverige.

Grundige forberedelser

Både FN og svenske myndigheter har forberedt fredssamtalene grundig og håper at partene skal bli såpass trygge på hverandre at det blir tatt steg i retning av fred.

– Det handler om å bygge opp trygge rom, sier freds- og konfliktforsker Isak Svensson ved Uppsala universitet til TT.

Alt som skjer på Johannesberg slott utenfor Rimbo nord for Stockholm er forberedt til minste detalj, helt ned til bordplasseringen i kaffepausene.

Sverige har gode forutsetninger for å kunne lykkes, mener Svensson.

– Siden vi er et nøytralt land som har forbindelser med alle parter, og som ikke oppfattes å ha egne interesser i konflikten, sier han.

Hvem vil hva?

Første mål under samtalene er å bygge tillit mellom partene, opplyser FN-kilder.

Opprørerne vil trolig kreve at blokaden som er innført av Saudi-Arabias blir opphevet, slik at den internasjonale flyplassen i hovedstaden Sanaa kan åpnes igjen.

Eksilregjeringen vil på sin side kreve et detaljert kart over landminer opprørerne har lagt ut, opplyser en kilde.

Begge parter ventes å kreve våpenhvile, slik at det kan åpnes humanitære korridorer, men Jemen-eksperter tror eventuelle innrømmelser vil sitte langt inne.

– Saudi-Arabia lar seg ikke tvinge til å stanse kamphandlingene uten at de oppnår betydelig militær framgang på bakken. Houthiene kommer ikke til å ville gi slipp på makten og vil komme med minimale innrømmelser ved forhandlingsbordet, tror antropologen og Jemen-eksperten Franck Mermier ved Centre National de la Recherche Scientifique i Frankrike.

