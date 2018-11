HJEMME BEST: Fernanda Jacqueline Davila liker å bli tatt bilder av. Mamma Alison Michelle Davilla (til høyre) og farmor Amada Vallecillos. Foto: Thomas Nilsson / VG

Fernanda (2) ble symbolet på utskjelt Trump-politikk: – Et mirakel at hun er hjemme igjen

TEGUCIGALPA, HONDURAS (VG) Historien om to år gamle Fernanda Jacqueline Davila rystet en hel verden. Nå er hun tilbake hos sin mor i Honduras.

– Det er et mirakel at Fernanda er hjemme igjen, sier mamma Alison Michelle Davilla (21) og farmor Amada Vallecillos.

VG sporer opp familien i en fattig, gjengkontrollert bydel i utkanten av den honduranske hovedstaden Tegucigalpa .

Den nå blide, omgjengelige lille jenta – med musefletter og rosa kjole – var borte fra dem i tre måneder.

For mange ble hun symbolet på Trump-administrasjonens omstridte separasjonspolitikk som førte til at hundrevis av små migrantbarn ble tvunget til å stille i amerikanske rettssaler uten annet enn en offentlig forsvarer ved sin side.

Barna ble nemlig splittet fra sine familiemedlemmer etter at de forsøkte å krysse grensen ulovlig.

New York Times fortalte om Fernandas dag i rettssalen i New York 27. september. Den gripende historien og bildet av den lille, mørkhårede jenta – som holdt hardt på en jentedukke – ble også spredd i sosiale medier.

Hun var så liten at hun måtte løftes opp på stolen i rettssalen. Hun forsto naturlig nok ikke dommerens spørsmål.

Fernanda, som blir tre i desember, bodde hos en fosterfamilie via et barnevernsbyrå mens hun var i New York.

Det var Fernandas mormor som tok med jenta til USA . De ble separert i Texas.

– Jeg hadde sagt ja til at de kunne reise, innrømmer mamma Alison til VG.

– Men så var det flere som fortalte meg at det var en fare for at de kunne bli separert på grensen og at Fernanda dermed kunne bli adoptert bort i USA. Vi fikk tak i min mor i Mexico og ba henne om å komme tilbake med Fernanda. Men hun ville ikke høre på meg, sier Alison.

Hun viser oss videosamtaler hun har lagret på mobiltelefonen fra da Fernanda var i New York. En barnepsykolog fortalte Alison at den lille jenta var blitt traumatisert av opplevelsen og at hun trengte hjelp.

Likevel fikk toåringen bare snakke med sin mor to ganger i uken, på onsdager og fredager.

Videoene viser at Fernanda ikke klarer å stoppe tårene.

«Jeg vil bare være med deg, mamma. Jeg vil bare være med deg, mamma», sier toåringen.

«Ikke gråt. Vi skal få deg tilbake til Honduras », svarer mammaen.

Hun fikk rett. 25. oktober kom toåringen hjem med et fly fra American Airlines, sammen med syv andre barn som var blitt separert.

Gjensynsgleden var enorm.

«Mi amor», min elskede, gråt Alison da hun fikk overlevert barnet sitt.

Mens VG besøker familien, sitter Fernanda på mammas fang i en dyp lenestol og fikler med det nydusjede håret hennes. De har de bedre enn mange av naboene.

Huset har to soverom, eget kjøkken og i et hjørne i den temmelig romslige stuen er det et stort juletre med tente, hvite lys.

Men utenfor husveggene kontroller livsfarlige, kriminelle gjenger.

Dagen før vi besøker familien ble to unge kvinner skutt og drept noen gater nedenfor.

Vi spør Alison hvorfor hun sa ja til å sende sin to år gamle datter til et fremmed land.

– Det er nesten umulig å få seg jobb her i Honduras, selv om man får seg en utdannelse. Jeg trodde hun kunne få et bedre liv i USA. Men ikke i et adoptivhjem, forklarer den 21-årige mammaen, som for fem måneder siden fikk sin andre datter, Mia Charlotte Martinez, med sin nye mann Julio Alberto Martinez.

Fernandas pappa døde i en bilulykke fire måneder etter at hun ble født. Men Julio oppfører seg som pappaen til Fernanda også, der han bærer rundt på henne når hun blir trøtt.

Han håper at han en dag kan ta hele familien med på en ny reise mot USA.

– Det er tryggere der og større økonomiske muligheter. Her i Honduras er det ingen muligheter. Men jeg vil ikke prøve å krysse grensen illegalt med en menneskesmugler. Jeg prøvde for fire år siden, men ble pågrepet i Texas, sier Julio.

Nå jobber han som frisør nede i gaten. Alison håper også at familien på fire en dag skal reise mot USA.

– Det er kanskje vanskeligere nå som Trump er president. Men det er drømmen min, sier hun.

Farmor Amada er et eneste stort smil mens VG er på besøk. For henne og farfar Hector Enrique Lazo er Fernanda et umistelig minne av deres nå døde sønn.

Hun forteller om de heftige diskusjonene de hadde med mormoren.

«Ikke ta med deg den lille jenta», sa vi. Men hun gjorde det likevel. Vi fikk tak i henne i Mexico og bønnfalt henne om å komme tilbake. Men hun ville ikke høre. Nå er vi bare så enormt glade for at hun er tilbake. Vi er veldig takknemlige, sier Amada Vallecillos.

Vold og økonomi i Honduras # Det skjer rundt ti drap hver dag i Honduras, viser myndighetens egne tall. Dette er klart ned fra for eksempel skrekkåret 2021 da over 7000 ble drept. Uavhengige eksperter mener at tallene de siste årene ikke forteller sannheten. # To tredjedeler av befolkningen på drøyt ni millioner lever i fattigdom og tallet økte med seks prosent i 2017, ifølge den lokale tenketanken FOSDEH. # 80 prosent av alle arbeidere tjener mindre enn den gjennomsnittlige, månedlige minstelønnen på drøyt 3000 kroner. Minstelønnen varierer i ulike yrker.

President Donald Trump stanset sin egen politikk om å separere familier etter massiv fordømmelse fra en hel verden.

Det er fortsatt barn som ikke er gjenforent med sine familier. Totalt ble rundt 3000 familier splittet opp.