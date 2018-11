Enorme brannødeleggelser i Paradise

UTENRIKS 2018-11-21T06:54:55Z

Dødstallet stiger etter det som er den dødeligste brannen i USA på hundre år.

Publisert: 21.11.18 07:54

81 personer døde og rundt 1000 savnet i kjølvannet av de heftige brannene som har herjet i Nord-California den siste tiden. 13.000 hus skal i tillegg ha blitt brent til grunnen.

Satellittbilder fra byen Paradise viser brannens enorme ødeleggelser, som ifølge eksperter er den dødeligste i Californias historie. Byen ble i løpet av timer nærmest utradert.

Brannen er trolig også den dødeligste i USAs historie på hundre år. I Minnesota i 1918 mistet 1000 personer mistet livet i en brann.

Sheriff Kory Honea sa ifølge NTB tirsdag at det er usikkert om det noen gang vil bli kjent hvor mange menneskeliv brannene har krevd.

Det har vært knyttet store problemer til redningsarbeidet, blant annet fordi temperaturene var ekstremt høye. Det skal blant annet være satt inn spesialtrente hunder for å bidra i arbeidet.

Flere har tatt til orde for at fordoblingen USA har opplevd knyttet til skogbranner, skyldes klimaendringer som har gitt høyere temperaturer og nye nedbørsmønstre.

Vendte tilbake

Avisen San Francisco Chronicle har møtt familien Wiggins ved ruinene der familiens tidligere hus sto. På mandag vendte en rekke lokale tilbake til Paradise.

– Det var et veldig flott hjem. Det var veldig flott med plantene mine og verandaene, sier hun mens stemmer brister.

– Men det går greit, vi skal få oss et nytt, flott hjem.

Som følge av brannen har mer enn 600 kvadratkilometer blitt lagt i aske.

Besøkte ruinene

USAs president Donald Trump besøkte på tampen av forrige uke ruinene av byen Paradise etter branninfernoet.

– Det er veldig trist å se, sa presidenten mens han stirret utover et nedbrent nabolag.

– De forteller meg at dette ikke engang er like ille som det er i andre områder. De sier at noen områder er verre enn dette, at det bare er aske igjen, fortsatte Trump.