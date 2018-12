I ESCOBARS NABOLAG: Dette bildet er tatt i Escobars nabolag Medellin, Colombia 28.november 2018. 2. desember er det 25 år siden Escobar ble drept. Foto: RAUL ARBOLEDA / AFP

25 år siden Pablo Escobar ble drept: - Han var en god person som også måtte gjøre dårlige ting

Escobar blir hyllet og hatet - også 25 år etter hans død. Nå skal hans bolig erstattes med en park for å minnes ofre av narkohandel og gjengkriminalitet.

Det er i dag 25 år siden den colombianske narkobaronen Pablo Escobar ble skutt og drept av politi i byen Medellin i Colombia .

– Politiet var så glade og lettet. Medellin var verdens drapshovedstad på den tiden. Etter Escobars død falt antall drap med 80 prosent, og det er fordi Escobar ble drept, har Steve Murphy, en av agentene som drepte Escobar tidligere uttalt til VG.

I Escobars hjemby er det fremdeles delte meninger om mannen som i sin storhetstid skal ha kontrollert 80 prosent av kokainen som ble smuglet inn i USA. Det var i Medellin han drev narkokartellet på 80 og 90-tallet. I 1989 ble han av Forbes ranket som en av verdens rikeste.

Innbyggere i Medellin, som bor i hus som Escobar skal ha bygd for dem, skal ifølge Al Jazeera ha planlagt en hyllest for å markere jubileet for hans død.

1 av 3 Dette bildet, tatt 28. november 2018, viser Escobars nabolag i Medellin, Colombia. AFP/ Goez Films

– Hjalp mange

– Han var en god person som også måtte gjøre dårlige ting, ellers ville han blitt drept tidligere. Han hjalp mange, sier Emmanuel Lara Rodriguez, en meksikansk turist i Colombia, til Al Jazeera.

Al Jazeera skriver at mange ser på ham som en «colombiansk Robin Hood». Han skal ha donert 443 hjem til mennesker i nabolaget, El Poblado, i Medellin.

– Jeg ser på ham som en andre Gud, har beboer Maria Egenia Castano, sagt til AFP News ifølge flere medier, deriblant Al Jazeera.

– For meg er det Gud først, så ham.

Escobars hjem planlagt å bli destruert

Arab News skriver at hans åtteetasjers herskapshus, som ble kalt «The Monaco», har forfalt i årene etter hans død. Bygningen er planlagt å bli destruert i februar.

Myndighetene ønsker å kvitte seg med bygningen som er i nabolaget El Poblado.

Escobars tidligere hjem er ifølge Al Jazeera blitt en populær turistattraksjon og et symbol på Escobars storhetstid.

– Monaco har blitt et anti-symbol på et sted hvor noen mennesker åpent forsvarer kriminalitet og terrorisme, har Manuel Villa ved rådhuset i Medellin uttalt ifølge flere medier, deriblant Arab News og Sky News.

– Vi ønsker ikke at flere barn skal si at de ønsker å bli Pablo Escobar når de blir store.

Boligen skal erstattes med en offentlig park dedikert til tusenvis av dem som mistet livet i Colombia på grunn av narkohandel og gjengkriminalitet.

– Det er en hyllest til ofrene og alle menneskene som forsvarte lovligheten, sier Daniel Vasquez, som jobber på Colombias Memory House Museum, til Al Jazeera.

En stylist i Medellin, Yamile Zapata, har ifølge Al Jazeera sagt at «Pablo vil forvirre deg».

– Hvis du velger å se den gode siden, så var han veldig god. Hvis du vil se på den dårlige, så var han veldig dårlig.

Escobars søster tenker på ofrene

Nylige publiserte bilder viser Escobars søster, Luz Maria Escobar, mens hun vasker gravsteinen hans.

I en sak fra The Telegraph kommer det frem at hun er smertelig klar over hva broren hennes har gjort og at hun forsøker å sone for hans forbrytelser ved å etterlate brev på ofrenes graver.



1 av 2 SØSTER: Luz Maria Escobar snakker under et intervju med AFP mens hun besøker stedet der Escobar er gravlagt i Medellin, Colombia. Bildet er tatt 28.november 2018. RAUL ARBOLEDA / AFP

– Hver dag tenker jeg på alle de menneskene som led eller lider på grunn av broren min, har hun uttalt, ifølge Telegraph i 2014.

På Escobars gravstein står det skrevet:

Du var en erobrer av umulige drømmer. Utover legenden du symboliserer i dag, kjenner få den virkelige essensen av livet ditt.