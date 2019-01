Hundrevis bestiller brexit-pakke med «nødmat»

UTENRIKS 2019-01-29T10:44:00Z

LEEDS (VG) Fra garasjen i utkanten av Leeds skor James Blake seg på usikkerheten Storbritannia er i.

– Vi aner ikke hva vi har i vente. Det handler om å være forberedt om det verste skulle inntreffe, sier James Blake.

Han har laget «brexit-boksen» som er full av nødmat. Prisen er 3500 norske kroner. Over ett hundre måltider med frysetørret mat, det erfarne turgåere i Norge har med på langturer, fyller esken.

Varmt vann og bestikk er alt en trenger for å tilberede og spise maten.

Hver dag sender han av gårde mellom 25 og 30 bokser til alle deler av Storbritannia . Kundene er psykologer, advokater, foreldre – alle som vil klare seg en stund om det blir nødvendig, forteller han.

Tirsdag skal Underhuset stemme over Theresa Mays plan B. Det kan være siste mulighet for Storbritannia og EU å bli enige om en avtale.

Uten en avtale vil alle regler og avtaler mellom EU og Storbritannia opphøre 29. mars. Usikkerheten som følger er grunnen til at enkelte briter hamstrer.

– Vi kan komme i en situasjon hvor det blir forsinkelser på grensene. Det kan bety at mat ikke vil nå frem i tide, sier Blake til VG.

– For mange år siden hadde vi spiskammers og kunne klare oss lenge. Det gjør vi ikke lenger. Nå lever vi fra dag til dag på matbutikken.

Tomme hyller

Matkjedene Sainsbury og Asda er redde for at ingen avtale med EU vil føre til tomme hyller . Grunnen er at halvparten av frukt og grønt i Storbritannia kommer fra EU. Med køer på grensene kan fersk mat og en rekke andre importvarer bli forsinket.

Som en konsekvens vil folk begynne å hamstre – noe enkelte har gjort en stund.

Inntil videre har myndighetene sagt at det er unødvendig, et budskap Blake mener er lett å gjennomskue.

– Klart de sier det. De vil ikke at det skal oppstå panikk og at folk løper til butikken og hamstrer.