Skjebneavstemning i kveld: Slik kan brexit bli utsatt

I kveld stemmer britiske parlamentarikere over en rekke brexit-forslag. De kan drastisk endre gangen i Storbritannias rotete EU-skilsmisse.

Klokken 20 i kveld starter nok en fase i brexit-sagaen når Underhuset i parlamentet vil stemme over veien videre for brexit. En rekke foreslåtte endringer i skilsmisseavtalen mellom statsminister Theresa Mays regjering og EU ligger på bordet.

I tillegg stemmer de over et lovforslag som kan drastisk endre veien videre for brexit. Får lovforslaget fremmet av Labours Yvette Cooper gjennomslag, vil nemlig brexit i praksis bli utsatt. Den formelle datoen for bruddet med EU er i dag 29. mars.

– Lovforslaget fra Cooper gjør det umulig for Storbritannia å forlate EU uten en avtale. Går lovforslaget gjennom, kan brexit utsettes i ni måneder, sier Storbritannia-kjenner Jan Erik Mustad ved Universitetet i Agder.

Ikke minst vil lovforslaget gi parlamentet overtaket i veien videre for den rotete skilsmissen med EU:

– Dette er et forsøk fra parlamentet på å ta tilbake kontrollen. Dersom det går mot en utsettelse, må også regjeringen i større grad handle på parlamentets premisser, i stedet for sine egne, sier Mustad.

Parlamentarikerne i Underhuset stemmer også over syv forslag til endringer i Theresa Mays «Plan B».

Kanskje det viktigste forslaget, er kravet om at brexitavtalens nåværende løsninger for Nord-Irland må erstattes med «alternative ordninger». Først når en slik endring blir gjort, vil Underhuset støtte utmeldingsavtalen, fastslås det.

Forslaget er ført i pennen av sir Graham Brady og har regjeringens støtte.

Men går det såkalte «Brady amendment» gjennom, vil det by på trøbbel for Mays muligheter til å gjenoppta forhandlingene med EU. EU har nemlig kategorisk utelukket reforhandling av selve avtaleteksten.

Men Mays opprinnelige brexit-plan ble nedstemt av et knusende flertall i Underhuset tidligere i januar. Nå gambler May med å sende et klart budskap til EU om hva som skal til for at brexit-avtalen går gjennom fra britenes side.

– Jeg mener det fins vilje på EUs side til å nå enighet med Storbritannia, påpekte May i innlegget sitt i Underhuset.