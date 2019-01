Roger Stone fotografert da han ankom rettslokalene i Washington tirsdag. Foto: Alex Brandon / AP / NTB scanpix

Tidligere Trump-rådgiver Roger Stone nekter straffskyld

UTENRIKS 2019-01-29T16:41:15Z

Donald Trumps mangeårige venn og rådgiver Roger Stone erklærte seg ikke skyldig da han i en domstol ble forelagt anklagene fra Mueller-granskingen.

NTB

Publisert: 29.01.19 17:41

66 år gamle Stone er tiltalt for å ha løyet til Kongressen, for å ha påvirket vitner og å for å ha motarbeidet rettsvesenet i forbindelse med sin kontakt med WikiLeaks.

Stone fikk presentert tiltalen i en føderal domstol i Washington tirsdag. Han ble pågrepet i sitt hjem i Florida forrige uke, og har gjennom helgen kommet med rasende kritikk mot Muellers anklager, som han hevder er politisk motivert.

Stone er den sjette medarbeideren fra Trumps valgkampapparat som blir tiltalt av spesialetterforsker Robert Muellers team.

Tidligere FBI -direktør Mueller etterforsker russisk innblanding i presidentvalget i 2016. Trump har gjentatte ganger nektet for at det pågikk noe samarbeid med Moskva og har stemplet Muellers gransking som en politisk heksejakt.

Siktelsen mot den tidligere Trump-rådgiveren består av syv punkter. Fem av punktene gjelder falsk forklaring, mens de andre to gjelder forsøk på å påvirke et vitne og motarbeide rettsvesenet.

Hans samarbeid med Wikileaks står sentralt.

Amerikansk etterretning mener Russland sto bak tyveriet av en stor mengde e-poster fra Clinton-kampanjen i 2016. Disse e-postene ble senere offentliggjort av WikiLeaks.

FBI pågrep Stone fredag morgen amerikansk tid, ifølge CNN , som sto utenfor og filmet. Noen timer senere ble han løslatt mot en kausjon på 250.000 dollar.

Stone har siden pågripelsen erklært sin uskyld, og utenfor rettsbygningen sa han følgende:

– Jeg blir feilaktig beskyldt for å ha gitt falsk forklaring til Kongressen. Det er ikke riktig. Hvis jeg har gjort noe feil, er det uten betydning og uten hensikt, sier Stone til pressen utenfor rettsbygningen.

Han erklærte samtidig at han ikke kommer til å vitne mot presidenten.

Kilde: NTB/VG