Flyselskaper avslutter avtaler med NRA

Publisert: 24.02.18

Emneknaggen #BoycottNRA trender på sosiale medier. Listen over selskaper som velger å avslutte avtalen med NRA vokser stadig.

NRA (National Rifle Association) taper støtte etter skolemasakeren i Florida tidligere denne uken.

Delta Air Lines kunngjorde lørdag formiddag at de ikke lenger ønsker å tilby rabatterte priser til NRA-medlemmer. I en Twittermelding ba de også om at våpenrettighetgruppen fjerner informasjon om dem fra nettsiden.

Kort til etter fulgte United Airlines opp og informerte at de ikke lenger vil tilby rabatt på flyreiser til NRAs årsmøte.

Underskriftskampanjer på nettet

Det hele startet med at en av landets største banker, First National Bank of Omaha, informerte at de ikke fornyer avtalen om et spesielt kredittkort for NRAs medlemmer.

En talsperson for banken opplyste at banken på bakgrunn av tilbakemeldinger fra kundene sine valgte å ikke fornye sin nåværende kontrakt.

Medlemmer av NRA får gode tilbud fra selskaper de samarbeider med, på alt fra livsforsikring til vinklubber.

Flere underskriftskampanjer sirkulerer nå på internett for å stanse bedrifters samarbeid med organisasjonen.

En rekke store selskaper har kunngjort at de kutter eller reduserer båndene sine til NRA.

Til nå har selskaper som leiebilfirmaet Hertz, hotellkjeden Best Western, forsikringsselskapet MetLife og programvarefirmaet Symantec distansert seg fra NRA.

Endringer i lovverket

Til og med president Donald Trump, som mottok store summer fra NRA under valgkampen, har gått med på noen endringer i lovverket. Han sier han ønsker en 21-årsgrense for kjøp av automatvåpen. En av presidentens talspersoner presiserte at han kun mente halvautomatiske våpen. Men om forslaget får gjennomslag i Kongressen, er høyst usikkert.

NRA selv har ikke gitt noe uttrykk for at de støtter en strengere våpenlov. I stedet har NRA-lederen Wayne LaPierre anklaget sine motstandere for å utnytte skolemassakren til politiske formål.