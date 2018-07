GERILJA: Gülizar Tasdemir (nr. to fra høyre) sammen med grunnleggeren av PKK-geriljaen Abdullah Öcalan. Bildet skal være tatt i 1997 i Damaskus, Syria. Foto: PRIVAT

Kurdisk PKK-soldat utvist fra Norge – fengslet i Tyrkia

Publisert: 06.07.18 15:04 Oppdatert: 06.07.18 16:21

ISTANBUL/OSLO (VG) Gülizar Tasdemir (42) søkte om beskyttelse i Norge fordi hun fryktet forfølgelse i Tyrkia. Nå er hun arrestert og terrortiltalt i hjemlandet.

Høsten 2015, da flyktningstrømmen til Norge var på sitt mest intense, ankom 15 kurdere den russisk-norske grensen på Storskog . De hevdet at de var tilknyttet de kurdiske opprørsgruppene PKK og YPG. Flere av dem skal ha hatt alvorlige krigsskader og sykdommer.

Samtlige søkte om helsehjelp og asyl i Norge. Gülizar Tasdemir skal være den eneste som har fått avslag på asylsøknaden. Onsdag ble hun tvangsreturnert av Politiets utlendingsenhet (PU) og sendt på flyet tilbake til hjemlandet Tyrkia .

Arrestert på flyplassen

På flyplassen i Istanbul ble hun umiddelbart anholdt av politiet og varetektsfengslet, melder Hurriyet Daily News . Hun skal nå befinne seg hos antiterroravdelingen i Istanbul. Tyrkiske myndigheter har tiltalt 42-åringen for å være medlem av det forbudte kurdiske arbeiderpartiet PKK og for å ha mottatt ulovlig våpentrening på en treningsleir i Irak.

PKK regnes som en terrororganisasjon i Tyrkia, EU og USA. Tasdemir er mistenkt for å ha blitt med i PKK i 1991, og en arrestordre ble utstedt på henne i Tyrkia i 2013, melder NTB.

– Jeg synes forferdelig synd på henne. Hun er sikkert livredd og vet ikke hva som vil skje, sier Tasdemirs norske advokat Jan Birkeland til VG.

Har forklart at hun er geriljasoldat

UDI avslo Tasdemirs asylsøknad med begrunnelse at beskyttelsesbehovet ikke var sannsynliggjort, og Utlendingsnemnda (UNE) avslo 42-åringens klage. I etterkant skal Tasdemir skal ha søkt om asyl i Tyskland, men blitt returnert til Norge i henhold til Dublin-avtalen.

Hun opplyste først til norske utlendingsmyndigheter at hun hadde «bistått» PKK uten å være medlem. Etter avslagene oppga hun at hun var geriljasoldat for PKK i Nord-Irak og i Syria, og at hun risikerer 25 års fengsel i hjemlandet.

Ifølge Birkeland har hun lagt frem dokumenter som knytter henne til PKK og bilder der hun poserer sammen med den livstidsdømte PKK-lederen Abdullah Öcalan. Det statlige nyhetsbyrået Anadolu melder at hun hadde disse bildene på seg da politiet pågrep henne i Istanbul.

Advokaten: UNEs største feiltrinn i historien

– Jeg er veldig oppgitt over at UNE ikke ville vurdere de nye opplysningene. Dette må være en av de største feilene UNE har begått siden nemnda ble opprettet.

Norske og internasjonale kurdiske organisasjoner har engasjert seg i saken og skrevet brev til norske myndigheter der de slår fast at Tasdemir er PKK-medlem og at en retur kan sette hennes liv i fare.

Den norske advokaten omtaler saken som «et spørsmål om liv og død», og mener norske myndigheter burde ha forstått at hun er i tyrkiske myndigheters søkelys.

UNE: Ble grundig behandlet

Marianne Jakobsen, avdelingsdirektør i asylavdelingen i UNE, sier til VG at de «ikke har klarhet i hva som har skjedd i Tyrkia» og nå er i ferd med å undersøke hva som har skjedd etter utsendingen. Jakobsen forsvarer vedtaket:

– Vi mener at saken har fått en grundig behandling i UNE. Den ble behandlet i et nemndmøte hvor hun fikk mulighet til å forklare seg muntlig om saken sin, sier Jakobsen, og legger til:

– Vi har vurdert de nye opplysningene, men disse endret ikke vår opprinnelige vurdering av saken. Vi har ment at hun ikke har et behov for beskyttelse.

Går til Strasbourg

– Hvorfor bør hun få beskyttelse i Norge, når hun oppgir å ha kjempet for en væpnet gruppe som er terrorstemplet i flere land?

– Uavhengig av det hun har vært en del av, er det et absolutt vern mot utsendelse hvis man står i reell fare for tortur eller umenneskelig behandling, ifølge Menneskerettighetskonvensjonens artikkel tre, svarer Birkeland.

Advokaten har klagd inn saken til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

– Vi krever at vedtaket omgjøres og at hun får hjelp til å komme tilbake, sier han.

PS! De siste månedene har antallet asylsøkere fra Tyrkia til Norge skutt i været, ifølge tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI): Hittil i år har 245 tyrkere søkt om opphold (142 av dem ankom i juni), mens i fjor var tallet 164. Nå vil UDI granske hvorfor det kommer så mange, melder NTB. Mange av asylsøknadene er knyttet til den kuppanklagede Gülen-bevegelsen , og de fleste søkerne har fått beskyttelse, sier UDI-sjef Frode Forfang.