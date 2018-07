TESTER: Simulering av manøvrering gjennom en trang passasje, skriver Elon Musk under videoen av to dykkere som Foto: Skjermdump fra Twitter

Elon Musk tester miniubåt for å hjelpe grotte-guttene

Publisert: 09.07.18 03:52 Oppdatert: 09.07.18 05:04

UTENRIKS 2018-07-09T01:52:47Z

Musks selskap Space X holder på med tester av miniubåter som kan bli brukt til å hjelpe guttene som er fanget i grotten i Thailand.

Gründeren meldte lørdag på Twitter at han var i ferd med å bygge ubåtene på en størrelse som passer barn , og natt til mandag norsk tid tvitrer han videoer der disse små ubåtene testes.

Ifølge AP vil ubåtene sendes på et fly til Thailand dersom testene er en suksess. Flyturen tar 17 timer.

I videoene ser man aliminiumsubåten ble testet i et svømmebasseng. En talsperson for Musks selskap Boring Co, som har fire ingeniører blant redningsmannskapene ved grotten, sier at thailandske myndigheter har etterspurt ubåten som potensielt kan hjelpe guttene gjennom trange passasjer under vann.

Ifølge VGs reporter på stedet, regnet det også natt til mandag.