I STORMEN: Mens USAs president Donald Trump satt i forhandlinger med Nord-Koreas diktator, stormet det om USAs grense til Mexico på hjemmebane. Mandag adresserte han den betente debatten under en pressekonferanse i Det hvite hus. Foto: Susan Walsh, AP

Trump om omdiskutert innvandringspolitikk: – USA skal ikke bli en «migrant-leir»

Publisert: 18.06.18 19:19

USAs president Donald Trump mener den omstridte innvandringspolitikken som skiller familier ved grensen til Mexico må legges på Demokratenes kappe. – USA skal ikke bli en «migrant-leir», erklærte han mandag.

Siden slutten av april har over 2000 barn av immigranter blitt tatt fra foreldrene sine og holdt i interneringsleirer av myndighetene etter ankomst i USA .

Ledende stemmer fra både demokrater og republikanere har gått kraftig ut mot Trump-administrasjonens splitting av familier på grensen, som blant annet er blitt dokumentert av journalister fra nyhetsbyrået AP .

Trumps egen førstedame Melania Trump ba begge parter om å bli «et land som regjerer med hjertet» i en sjelden uttalelse søndag, mens tidligere førstedame Laura Bush uttalte at situasjonen er «hjerteskjærende og umoralsk».

Presidenten selv har vært under stort press, på tross av at han søndag ba Kongressen ta grep for å bedre situasjonen.

– Hvorfor vil ikke Demokratene gi oss stemmene vi trenger for å fikse verdens verste innvandringslov? Hvor er reaksjonene på drapene og kriminaliteten som gjennomføres av gjenger og kjeltringer, inkludert MS-13, som kommer til landet vårt ulovlig, twitret Trump mandag ettermiddag norsk tid.

Like etter uttalte han under en pressekonferanse i Det hvite hus at «USA ikke skal bli en migrant-leir eller et oppholdssenter for flyktninger».

– Hvis du ser på hva som skjer i Europa og andre steder, så kan vi ikke la det samme skje her, ikke på min vakt, sa presidenten ifølge The Guardian .

Mener kriminelle bruker barn

Videre går Trump hardt ut mot Tysklands innvandringspolitikk, og mener folket vender seg mot sine ledere fordi innvandringen bidrar til voldsomme endringer av Europas kultur.

– Barn blir brukt av noen av de verste kriminelle på jorden, slik at de skal komme seg inn i landet. Har noen sett på kriminalitetsstatistikken sør for grensen? Den er historisk, og noen land regnes som de farligste i verden. Det kommer ikke til å skje i USA, twitrer han mandag videre, før han understreker:

– ENDRE LOVENE! i en ny tweet.

– Nulltoleranse for innvandring

Det var 7. mai at justisminister Jeff Sessions sto på grensen og proklamerte USAs nulltoleranse overfor immigrantene, og sa at dersom du «smugler inn et barn, så vil vi tiltale deg, og det barnet kan bli separert fra deg»

Trumps seniorrådgiver, Stephen Miller, som regnes som én av hjernene bak grepet, forsvarte lovgivningen og uttalte til The New York Times søndag at «ingen er unntatt innvandringsloven».

Ifølge amerikanske medier er det ingen lov som krever at familiene som krysser grensen ulovlig skal separeres. Det som er nytt, er imidlertid at alle voksne som blir pågrepet for å ta seg inn i USA på ulovlig vis, nå blir straffeforfulgt.

I praksis betyr det at alle ulovlige innvandrere som tar seg over grensen, inkludert asylsøkere, blir straffeforfulgt i myndighet av justisdepartementet – mens barna blir tatt hånd om av en annen statlig myndighet. I slike tilfeller krever loven at foreldrene fratas barna mens saken pågår.

Trump erklærer mandag, som han også har gjort tidligere, at det er Demokratenes skyld at situasjonen har blitt som den har blitt.

– Det er Demokratenes skyld, de har vært svake og ineffektive i arbeidet med sikkerhet og kriminalitet ved grensen. Fortell dem at de må begynne å tenke på menneskene som er rystet av kriminaliteten som følger med ulovlig innvandring, skriver han i Twitter-tiraden.

Beskyldes for politisk spill

Trump har også blitt beskyldt for å utnytte situasjonen for å få et politisk overtak i den pågående innvandringsdebatten.

Mens det Demokratiske partiet jobber for et lovforslag som blokkerer separeringspraksisen umiddelbart, vurderer republikanske kongressmedlemmer i hovedsak to ulike forslag for å begrense innvandring, der ett betegnes som et kompromiss .

Disse inkluderer finansiering av Trumps beryktede grensemur mot Mexico, og ifølge Washington Posts kilde i Det hvite hus er Trump villig til å bruke krisen som et forhandlingskort for å få overtaket i de kommende forhandlingene.

Da han først forsøkte å legge skylden på Demokratene for krisen på grensen - hevdet han at det var en lov fra demokratenes tid som gjorde at familiesplittelsen skjer, og at det derfor er deres ansvar å endre.

I ettertid har det vist seg at en slik lov ikke finnes.

Republikanernes Jeb Bush svarer presidenten i på Twitter mandag, og mener at Trump bruker barna som verktøy i et politisk spill.

– Barn skal ikke brukes som et forhandlingsverktøy. Trump burde stoppe denne hjerteløse politikken, og Kongressen må jobbe gjennom en innvandringslov som sørger for en asylreform, sikkerhet på grensen og en vei til statsborgerskap for drømmere, twitrer han.