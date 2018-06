MÅ GJENFORENE FAMILIER: Trump har den siste tiden stått i hardt vær for følgene av sin «Nulltoleranse»-politikk. Foto: Leah Millis, Reuters

Føderal dommer beordrer familiegjenforening innen 30 dager

Publisert: 27.06.18 07:02 Oppdatert: 27.06.18 08:07

UTENRIKS 2018-06-27T05:02:18Z

Barn som har blitt skilt fra sine foreldre og foresatte ved grensen mellom Mexico og USA, skal gjenforenes innen 30 dager - vedtar føderal dommer.

En føderal dommer i San Diego i California beordret tirsdag USA at familier som er blitt atskilt ved grensen til Mexico skal gjenforenes innen 30 dager, melder nyhetsbyrået AP.

Dersom barna er yngre enn fem år, må de bli gjenforent innen 14 dager, heter det i ordren fra dommer Dana Sabraw.

I ordren ba han også om at barn som er satt i interneringsleirer skal få snakke med sine foreldre på telefon innen ti dager.

På samme tidspunkt ble også ansatte ved grensestasjonene beordret til å stoppe og skille barn fra sine foreldre og foresatte.

Domsavgjørelsen er et foreløpig pålegg, som ble vedtatt etter at en anonym kvinne fra Kongo anmeldte Trump-administrasjonen, med støtte fra American Civil Liberties Union, skriver NBC News .

Flere enn 2300 barn av voksne som hadde tatt seg ulovlig inn i USA siden april i år, ble skilt fra sine foreldre og satt i egne interneringsleirer før Trump, etter massiv kritikk både nasjonalt og internasjonalt, undertegnet en presidentordre i forrige uke som stanser praksisen .

Trump uttalte da at presidentorden ville «løse problemet». Dommer Sabraw skriver i en uttalelse om ordren gitt tirsdag at uttalelser gitt av myndighetene viser at Trumps presidentordre var ment for å gjenforene familiene kun etter at foreldrenes sak var ferdig behandlet, slik at familiene kunne «deporteres sammen».

«Presidentordren sier ingenting om familier som allerede har blitt atskilt eller som vil bli det i fremtiden», skriver dommeren i uttalelsen, ifølge NBC News.

Videre skriver han: «statistikken viser også at det har foregått en praksis med adskillelse av foreldre og barn før nulltoleranse-loven ble vedtatt, og at praksisen har resultert i tilfeldig, om ikke bevisst, separasjon av familier som lovlig stilte opp på grensen for å søke asyl, det har ikke kun skjedd med familier som har forsøkt å krysse grensen ulovlig».

Tirsdag denne uken leverte 17 amerikanske delstater et søksmål til en domstol i Seattle – for å tvinge Trump-administrasjonen til å gjenforene migrantbarn med sine foreldre. Delstaten hevdet da at det ikke gjøres nok for å gjenforene familiene.

Amerikanske myndigheter har fortsatt 2053 barn i sin varetekt, som følge av at de er blitt tvangsskilt fra foreldrene sine.