Drama i det britiske parlamentet: Theresa May har offentliggjort sin plan for brexit

Publisert: 12.07.18 13:56 Oppdatert: 12.07.18 15:13

UTENRIKS 2018-07-12T11:56:44Z

Nå er hele planen som fikk to britiske statsråder til å gå av offentliggjort. Det resulterte i kaos i parlamentet.

Etter at Storbritannias statsminister Theresa Mays brexit-kompromiss ble banket gjennom regjeringen sist fredag, gikk både utenriksminister Boris Johnson og brexit-minister David Davis av .

Mays «myke» brexit har ført til stor protest fra dem som ønsker et hardt brudd med EU, og regjeringskaos. Johnson sa blant annet at Mays kompromiss var som å «polere en lort», mens May har insistert på at hun ikke gir EU for mye.

Men det er først nå britene får se det fulle og hele innholdet i planen som gjorde de to politiske tungvekterne så opprørt.

Den understreker at EU-borgere fortsatt skal få komme til Storbritannia og jobbe. Huffington Post skriver at EU-migranter fortsatt kan komme til Storbritannia «visum-fritt» etter brexit.

Fullt kaos i parlamentet

Det oppsto kaos i det britiske parlamentet da dokumentet skulle legges frem. Den ferske utenriksministeren kom for å presentere papirene, men det var fullt opprør i salen fordi ingen faktisk fikk se dem. Til slutt måtte de - uvanlig nok - avbryte hele møtet og ta pause. Kaos i regjering og kaos i parlamentet.

– Det er høyst beklagelig at denne situasjonen har oppstått, sier presidenten i det britiske underhuset John Bercow.

– Jeg har aldri før sett et sånt kaos, skriver Labours Wes Streeting på Twitter.

Planen «respekterer ikke resultatet fra folkeavstemningen», er beskjeden fra en av Theresa Mays egne i debatten, De konservatives Jacob Rees-Mogg.

Får kritikk for «myk» linje

Theresa May har presset gjennom en «myk» brexit og et fortsatt tett forhold til EUs indre marked. Alternativet ville vært å gå for en «hard» brexit – og gått ut av EUs tollunion og gitt opp full tilgang til det indre markedet, slik at man får større kontroll over innvandring.

Selv har May hittil unnlatt å gå i detalj om hva planen inneholder, men har sagt til parlamentet at hennes kompromiss er den «beste versjonen av Brexit», ifølge Reuters.

Dette er noen av hovedpunktene:

Nord Irland-problemet: Allerede i sammendraget av den nye avtalen, som ble publisert sist fredag, gikk det frem at May vil ha en stabil avtale med EU som sørger for enkel flyt av varer. Det slik at de unngår en hard grense i Nord-Irland. For Storbritannia vil både en hard grense mot Irland og fri flyt av mennesker fra EU være uakseptabelt. Om EU ikke rikker seg, har hun truet med at det ikke blir en avtale .

- I kjernen av Storbritannias forslag er etableringen av et frihandelsområde for varer, heter det i den nylig publiserte Brexit-planen.

Fri bevegelse: «Slutt på fri flyt», slår regjeringen fast. Storbritannia vil ha slutt på fri flyt av folk innad i EU og skal «få tilbake kontroll over hvor mange folk som kommer inn i landet».



- Planen er veldig klar: Vi stopper fri bevegelse. Men vi vil ha en fornuftig tilnæring til ting som forretningsreiser, folk som kommer på ferie, for forskning eller for studier, sier utenriksminister Dominic Raab i Underhuset.

I følge forslaget som ble lagt frem nå skal bedrifter fortsatt kunne flytte sine «talentfulle arbeidere» fra Storbritannia til EU - og omvendt. EU-borgere vil også få reise fritt - uten visum - for turisme, midlertidig arbeid og studier.

Frihandel: Avtalen fra forrige fredag legger opp til et frihandel-system med EU for industri- og landbruksvarer. Samtidig gjøres det klart at Storbritannia vil forlate den felles fiskeri- og jordbrukspolitikken til EU.

I den ferske avtalen understrekes det at de vil opprette et økonomisk samarbeid og en frihandelsavtale med EU.

EUs lov-herredømme: Dette punktet har det blitt bråk av. For hvor mye innvirkning skal EUs lover og regler egentlig ha på Storbritannia? Regjeringen har i sammendraget lagt opp til at britene fortsatt skal rette seg etter noen EUs regler. Samtidig skal parlamentet få mer makt over om EU-regler og lover innføres eller ikke.

Hva skjer nå?

Brexit-planen må gjennom det britiske parlamentet før den blir grunnlaget for forhandlinger med EU. At May presset gjennom sin versjon av en «myk» brexit, med tette bånd til EU, har imidlertid blitt møtt med store protester innad i hennes eget parti.

Det kan derfor bli utfordrende for henne å få planen gjennom parlamentet.

Hun er også nødt til å forhandle med EU.