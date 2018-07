KRITISERER TRUMP: John Kerry kaller Donald Trumps oppførsel i Helsinki for galskap. Foto: CHARLES KRUPA / TT NYHETSBYRÅN

Tidligere utenriksminister: «Jeg har aldri sett en amerikansk president gjøre i nærheten av hva president Trump gjorde i dag.»

Publisert: 17.07.18 00:07

2018-07-16

Demokraten John Kerry går til hardt angrep på Donald Trump etter pressekonferansen i Helsinki.

En rekke politikere og kommentatorer kritiserer Donald Trumps opptreden i Helsinki etter toppmøtet med sin russiske presidentkollega Vladimir Putin . En av de krasseste kommentarene kommer fra tidligere utenriksminister i president Barack Obamas administrasjon, John Kerry .

«Jeg har deltatt i politikken i seks tiår. Jeg har aldri sett en amerikansk president gjøre eller si noe i nærheten av hva president Trump gjorde i dag. Ingen andre har gjort det, heller, og alle vet det. Og det som er enda mer uheldig: Det er uforsvarlig», skriver Kerry i en kommentar på Twitter.

– Dårlig politikk

Demokraten Kerry, som i tillegg til å ha vært utenriksminister, har mange år bak seg som senator anklager Trump for å la seg føre bak lyset av Putin.

«Denne presidenten har svelget agn, krok og søkke av president Putins bedrag om angrepene på det amerikanske demokratiet. Dette er galskap. Presidenten sa at han ikke «ser noen grunn til at» Russland skulle ha blandet seg inn i våre valg. Dagens sjokkerende forestilling er nøyaktig årsaken til hvorfor Russland ville valgt å blande seg inn,» skriver han.

Kerry er heller ikke imponert over hvordan Trump behandlet USAs NATO-allierte.

«Problemet er ikke at Trump har et toppmøte, det er at Trumps politikk er dårlig for USA, dårlig for våre allierte og bare bra for Vladimir Putin», skriver han.