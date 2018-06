IKKE FORNØYDE: General Motors-sjef Mary Barra (t.v.) snakker med president Donald Trump under et møte med ledere i bilindustrien i mars 2017. Foto: JONATHAN ERNST / REUTERS

General Motors advarer om at straffetoll kan føre til oppsigelser i USA

NTB

Publisert: 30.06.18 03:59

UTENRIKS 2018-06-30T01:59:02Z

Den amerikanske bilgiganten General Motors har advart president Donald Trump om at straffetollene hans kan føre til oppsigelser i USA.

I et brev til handelsdepartementet skriver selskapet at økt toll kan føre til nedskalering av selskapet, mindre tilstedeværelse både i USA og utlandet og at det kan føre til færre, ikke flere, jobber i USA.

Forrige mandag kunngjorde den amerikanske motorsykkelprodusenten Harley-Davidson at de vil flytte noe av produksjonen sin ut av USA for å unngå økt toll i Europa.

EU økte tollen på motorsykler og en rekke andre produkter fra USA som svar på at president Donald Trump innførte kraftig økt toll på stål og aluminium for å beskytte amerikansk stålindustri, særlig i det nordøstlige USA.

General Motors eier blant annet bilmerkene Hummer, Cadillac, Chevrolet og Opel.