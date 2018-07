SKRIVES UT ONSDAG: Thailandske myndigheter opplyste lørdag at guttene som var innesperret i grotten ville bli skrevet ut fra sykehuset i Chiang Rai onsdag. Foto: Det thailandske helsedepartementet

Guttenes 17 dager i grottemørket: Chanin (11) fryktet ikke dykking

Publisert: 18.07.18 03:49

UTENRIKS 2018-07-18T01:49:36Z

MAE SAI (VG) Chanin (11) var kald, sulten og sliten. Likevel klarte han og lagkameratene å komme seg ut av Tham Luang-grotten.

Onsdag blir de tolv guttene og deres 25 år gamle fotballtrener skrevet ut fra sykehuset i Chiang Rai.

Den britiske avisen The Guardian skriver at guttene skal møte pressen i en kontrollert seanse. Spørsmål fra pressen vil bli valgt ut på forhånd av myndighetene. Pressen vil ikke få anledning til å stille de kontrollerte spørsmålene direkte til guttene.

I forrige uke møtte foreldrene guttene på sykehuset, deriblant foreldrene til Chanin Viboonrungruang, Aikhan og Tanawut Viboonrungruang.

11 år gamle Chanin er den yngste spilleren på fotballaget «Wild Boars», eller «Villsvinene» på norsk.

Fra en fjellhylle i den bekmørke grotten, fire kilometer inne i fjellet, skrev han og lagkameratene brev til familiene sine.

«Mamma og pappa, dere må ikke bekymre dere for meg. Jeg har det fint», skrev Chanin i brevet, og la til at broren måtte ordne med fritert kylling når han kom ut.

Moren svarte at hun ventet på ham utenfor grotten, og at hun elsket og savnet ham.

«Du burde være tålmodig, kjempe og være sterk», skrev moren og la til at hun trodde sønnen skulle klare å komme seg ut av grotten.

– Ikke redd for å dykke

En dag etter at brevene ble sluppet av myndighetene, skulle de første fire guttene legge ut på en farefylt ferd ut av grotten.

Chanin hadde aldri dykket før da han ble geleidet gjennom det mørke vannet av to dykkere. Et tau viste veien mot frihet. Etter det omtrent én og en halv kilometer lange dykket, ble han lagt på en båre og ført ut av grotten.

Her ble han gitt helsehjelp på stedet og videre sendt til sykehuset i Chiang Rai. Foreldre og familie var samlet oppe ved grotten, men det skulle fortsatt gå en stund før de fikk se ham for første gang gjennom et glassvindu.

Chanin skal ha blitt gitt angstdempende medisiner under redningsaksjonen, ifølge thailandske myndigheter. Dykkere har imidlertid uttalt at guttene nærmest «sov» under transporten ut av grotten.

11-åringens far, Tanawut Viboonrungruang, forteller til VG at han har snakket med sønnen om opplevelsene i grotten. Oppsiktsvekkende nok, skal sønnen ha forholdt seg rolig.

– Han var ikke redd for å måtte dykke, forteller faren.

En av dykkerne som deltok i aksjonen, Derek Anderson, har uttalt til nyhetsbyrået AP at det var svært viktig at fotballtreneren og guttene holdt sammen, og at de bestemte seg for å være sterke og for at de ville overleve.

Viboonrungruang forteller at de første tre dagene i grotten var veldig tøffe.

– Det var kaldt og han var veldig sulten, sier Viboonrungruang, som viser et bilde til VG av sønnen som gjør en hilsen til hele verden fra sykesengen.

Under kan du se bilder av alle guttene:



























1 av 12 TRENEREN: Det ble tidlig stilt spørsmål ved om 25 år gamle Ekapol Chanthawong, treneren for fotballaget, kunne ilegges ansvar i saken. Flere av foreldrene og personer VG har snakket med sier de ikke kommer til å skylde på ham. I flere medier blir den tidligere munken, som skal ha vært svært utmattet inne i grotten, hyllet for å ha forsikret seg om at guttene var mette før han spiste selv. Han skal ha beroliget guttene og holdt dem inntil seg for å varme dem. TT NYHETSBYRÅN

Dro inn i grotten for gøy

Faren til Chanin forteller at den 25 år gamle treneren, Ekapol Chanthawong, klemte sønnen inntil seg for å varme ham. Han oppfordret også lagkameratene til å meditere for å slappe av og for å glemme sulten, forteller Viboonrungruang.

I et intervju med Bangkok Post forteller moren at sønnen hadde fortalt at laget hadde gått inn i grotten for gøy, og at de bare hadde tenkt å være dere inne i omtrent en time. Dermed hadde de ikke med seg mat eller «snacks». De drakk dryppende vann.

I et intervju med CBS News forteller faren at guttene hadde problemer med å få sove og at sønnen gråt fordi han savnet moren og faren. Treneren skal også ha forsøkt å svømme rundt i grotterommet for å finne en vei ut, men innsatsen var forgjeves. Det var for dypt og det var mye strøm.

– Han håpet hele tiden på at noen skulle finne dem, sier Viboonrungruang til VG.

Faren, som fulgte dramaet fra grotteinngangen, forteller at han og moren var veldig redde fordi de ikke visste hva som har inne i grotten eller hva som skjedde der inne.

I tiden fremover er Chanin og de andre guttene oppfordret av thailandske myndigheter til å bruke tiden sammen med familien.

Hele verden er nysgjerrig

Guvernøren i Chiang Rai, Prachon Pratsakun, sier ifølge den thailandske avisen The Nation , at pressekonferansen onsdag blir den siste av sitt slag og at guttene ikke skal snakke med pressen etter dette.

Myndighetene ønsker å beskytte guttenes privatliv og forhindre at deres berømmelse blir utnyttet.

– Vi tillater denne pressekonferansen fordi folk over hele verden er nysgjerrig på å høre historiene fra guttene selv, sier Pratsakun.

Han advarer at de som bryter avtalen og videre trenger seg på guttene og deres familier, risikerer å bli tiltalt etter nasjonale lover som skal beskytte barn.

– Kunne gått fortere

Tilbake i Mae Sai, møter VG lederen for den lokale redningsgruppen Siam Ruamjai Salvation.

– Hvis man hadde startet å pumpe ut vannet fra grotten tidligere, kunne de 12 guttene og deres trener blitt reddet ut tidligere, sier Sangwut Kammongkol.

VG møter lederen i redningsgruppens lokaler, som ligger langs hovedveien som deler Mae Sai i to.

– Det ble gjort dårligere vurderinger i starten. Hvis man hadde startet å pumpe ut vannet tidligere, kunne guttene kanskje vært reddet ut tre-fire dager tidligere, sier han til VG.

Til Hollywood: – Fortell sannheten

Distriktssjef i Mae Sai, Somsak Kanakham, var lettet over redningsaksjonens utfall da VG møtte ham på kontoret hans i Mae Sai.

Det storslåtte dramaet i byen er over, men distriktssjefen forteller at de har en stor jobb i vente: de må bygge opp området rundt grotten.

Han håper også at turister en gang kan vende tilbake til grotten. Dramaet har satt byen på verdenskartet – og han håper å kunne tilby en trygg opplevelse av grotten i fremtiden.

Det er allerede lagt planer i Hollywood om å filmatisere dramaet .

– Jeg håper de kommer til å basere filmene på sannheten, sier Kanakham.