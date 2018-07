1 av 6 GOD STEMNING: Det var en hjertelig tone da Frankrikes president tok imot Erna Solberg ved Elyseepalasset fredag ettermiddag, Kamil Zihnioglu / TT NYHETSBYRÅN

Macron om Solberg: – Når vi bare er oss to her, kan vi se at resultatene kommer

Publisert: 06.07.18 21:32 Oppdatert: 06.07.18 21:57

UTENRIKS 2018-07-06T19:32:21Z

PARIS (VG) Norges Oljefond står i bresjen for en internasjonal satsing på klimavennlige investeringer, og Erna Solberg fikk være eksklusiv gjest hos Frankrikes mektige president i Paris.

Anledningen for besøket fredag var fremleggingen av et felles rammeverk for investeringer, som skal oppfordre fond til å ta miljøvennlige valg. Solberg var den eneste stats- og regjeringslederen som var invitert til Elyseet, blant fondsledere fra seks land.

– La meg få uttrykke min takknemlighet til statsminister Erna Solberg. Vi har noe til felles: Ingen av oss liker store toppmøter uten resultater. Men når vi bare er oss to her i dag, kan vi se at resultatene kommer, sa Macron til Solberg foran pressen etter møtet.

Forventer ikke mirakler

FAKTA: ARBEIDSGRUPPEN « ONE PLANET» FOR PENSJONSFOND * En samling statlige pensjonsfond, stiftet av Norge, New Zealand, Kuwait, Saudi-Arabia og Abu Dhabi etter et initiativ av Frankrikes statsminister Emmanuel Macron. * Formålet er å øke næringslivets klimabevissthet * Hovedmålet med det norske oljefondets investeringer skal fortsatt være finansiell gevinst, men utvalget mener at det på sikt vil lønne seg å velge klimavennlig. *Etterlevelse av prinsippene er basert på frivillighet. (Kilde: One Planet Sovereign Wealth Fund Working Group )

Det var etter et initiativ fra den franske presidenten i forbindelse med klimatoppmøtet i desember, at det ble det kjent at Norges Oljefond er med i denne eksklusive miljø-arbeidsgruppen av statlige investeringsfond.

Erna Solberg mener Norge fanget Macrons oppmerksomhet fordi det norske oljefondet allerede har innført en klimavennlig praksis, og dermed kan være en inspirasjon for andre store fond i verden.

Rapporten som ble fremlagt i dag, gir retningslinjer til investeringsfond basert på frivillig innsats.

Statsminister Solberg er realist på hva man kan forvente, forteller hun VG i Paris.

– Det er jo mange av disse fondene hvor man ikke engang vil si hvor mange penger som er i dem, så du skal nok ikke forvente at land som Qatar, Kuwait og Saudi-Arabia plutselig lager veldig transparente systemer. Men de forplikter seg jo gjennom dette til å være med å presse de selskapene som de skal investere i, og å ta et større ansvar, sier statsministeren.

Enorme verdier

Fremleggingen av «The One Planet Sovereign Wealth Fund Framework» skjedde seks måneder før forventet.

Sjelden har det vært samlet så store verdier rundt et og samme bord, som i Elysee-palasset i dag.

Norge, Abu Dhabi, Kuwait, New Zealand, Saudi-Arabia og Quatars statlige investeringsfond har til sammen en verdi på rundt 24.000 milliarder kroner, ifølge NTB. Det er rundt tre ganger verdien av det norske oljefondet alene.

Norge inne i varmen

FAKTA: Statens pensjonsfond * Er delt inn i Statens pensjonsfond Utland – SPU (Oljefondet) og Statens pensjonsfond Norge – SPN. * Oljefondet er i dag verdens største statlige fond. * Fondet har investert i 9.146 selskaper i 72 land, som utgjør 1,4 prosent av verdens børsnoterte selskaper. * Stortinget har vedtatt en handlingsregel om at man over tid kan bruke like mye av oljefondet som den forventede realavkastningen av fondet. Denne er nå anslått til 3 prosent av fondets kapital. (Kilde: NTB)

Etter at Norges sentrale rolle i klimasatsingen ble kjent før jul, har Solberg fått audiens flere ganger ved Macrons bord. Dagens klimamøte ble etterfulgt av et bilateralt møte, der blant annet det kommende NATO-toppmøtet og internasjonal handelspolitikk sto på agendaen.

Norges klimaengasjement har gitt oss en billett inn til en mer synlig rolle på den internasjonale scenen, bekrefter Solberg til VG.

– Ja, og det faktum at vi har ett av verdens absolutt største fond, smiler statsministeren i den franske hovedstaden, og fortsetter.

– Det har jo kommet lettere her. Vi merker at når vi jobber internasjonalt, blir vi mer interessante å invitere med på møter. Noen tror det bare er fordi vi har penger i lommen, men det er det ikke. Vi er opptatt av å være med på initiativ, vi ser det på klimaarbeidet, havsatsingen vår og utdanningsspørsmålene som vi har satt opp på den internasjonale agendaen, sier Solberg i Paris.