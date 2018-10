FASCISME: Studenter ved det føderale universitetet i Rio de Janeiro holder et banner med det portugisiske ordet for fascisme, som en protest mot den nye loven mot «ulovlig valgpropaganda». Foto: Leo Correa, TT

Tusenvis av brasilianere demonstrerer mot sensur før skjebnevalget

To dager før Brasil skal velge sin neste president, har tusener samlet seg utenfor valgdomstolen i Rio de Janeiro for å demonstrere det de mener er sensur.

Valgdomstoler i seks brasilianske delstater har bestemt at «ulovlig valgpropaganda» skal være forbudt på universiteter.

Ifølge vitner har myndighetene derfor beslaglagt valgkampmateriale som har kritisk innhold om den høyreorienterte kandidaten Jair Bolsonaro, som tidligere har skrytt av Brasils militærdiktatur på som varte fra 1964 til 1985.

Plakaten «Jusstudenter mot fascisme» som ble hengt opp på et universitet i Fluminense, ble tatt ned av myndighetene. Studentene erstattet den med plakaten «sensurert». På et universitet i Rio de Janeiro ble en plakat av menneskerettighetsaktivisten Marielle Franco, som ble drept på vei hjem fra en markering for minoritetskvinner, også tatt ned.

Ytringsfrihet

Mange unge brasilianere frykter at Bolsonaro kan bringe tilbake et autoritært regime i landet. Tusenvis av motstandere har torsdag samlet seg i Rio de Janeiro for å tale for ytringsfriheten etter at myndigheter flere steder i landet har slått ned på ytringer knyttet til valget.

En organisasjon for landets advokater, Ordem dos advogados, har fordømt kjennelsen til valgdomstolene, som de mener begrenser ytringsfriheten.

Bolsonaro vant første valgrunde, men havnet under 50 prosent oppslutning og må denne helgen derfor ut i ny valgrunde mot venstreorienterte Fernando Haddad.

Omstridt kandidat

Bolsonaro har sittet i nasjonalforsamlingen siden 1991. Underveis har han kommet med nedsettende kommentarer om blant annet kvinner, abort og likekjønnet ekteskap. Han er blitt kalt både rasist, kvinnehater og homofob av sine motstandere.

Bolsonaros støtte blant flere av gruppene han har uttalt seg nedlatende om, er imidlertid høy. Mange av disse velgerne mener kampen mot landets kriminalitet er viktigst. Andre mener uttalelsene som tilegnes Bolsonaro er «falske nyheter».